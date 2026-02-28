◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６」の中日戦（バンテリンＤ）で、侍ジャパンの４番に座った阪神・佐藤輝明内野手（２６）が初回に右翼席へ豪快な３ランを放った。昨季、セ・リーグで本塁打、打点の２冠に輝いた虎の主砲が、本大会でのスタメンへ猛アピールした。

推定１３０メートルの特大弾が、あっという間に右翼席中段に飛び込んだ。新設されたホームランウイングも全く関係なし。３試合連続で４番に座った佐藤が初回からファンを魅了した。１死一、二塁で内角低めのカットボールを捉え、侍ジャパンでの自身初アーチとなる先制３ラン。「いいスイングができています」と宮崎合宿中から感じていた手応えのまま、柳の初球を仕留めた。

初陣となった２２日のソフトバンク戦（サンマリン宮崎）でも３打数３安打５打点と大暴れ。名古屋でも真っ先に目立った。試合前は球場全体が大谷にくぎ付け。鈴木、吉田と競演した豪快な打撃練習に目を奪われた。初めてチームメートになった佐藤もベンチから凝視。他の選手のようにケージに接近したり、身を乗り出すことはなかったが、表情を変えなかった理由は明確だ。「ちゃんと見ていたので。何か勉強、得るものがあると思って、ずっと見ていました」と全スイングを目に焼き付けた。

そんなメジャー組の合流が続く中、国内組ＮＯ１のパワーも健在だ。先制弾の打球速度１７９・４キロ（データは速報アプリＮＰＢ＋）はメジャーの強打者に匹敵。岡本や村上と守備位置が重なるが、井端監督が世界一へのカギの一つに挙げる「長打」の魅力は負けていない。宮崎では右翼も練習。あらゆる出番に備えるが、何よりの代名詞である本塁打で存在感を示した。

“ラッキーゾーン”が誕生したバンテリンＤ。キングの飛距離には直接的な意味は薄いが、オフから取り組んできた「脱力して」という打撃の感覚アップにプラスだ。「余裕が生まれる。メンタルに効いてくる」と実感。合流当初は春季キャンプの疲れも見られたが、松田野手総合コーチは「実戦が近づくにつれて状態を上げた。さすが」と目を細めた。試合後は何度も「アピール」と「結果」を口にした昨季のセ・ＭＶＰ。史上最強の侍打線の完成へ、大きなピースを担う。（安藤 理）