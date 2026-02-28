巨人の主将・岸田行倫捕手（２９）が２７日、韓国・サムスンを相手に迎える２８日の練習試合で先発バッテリーを組む戸郷翔征投手（２５）の全力サポートを誓った。同戦で今季初マウンドに上がる戸郷だが、今キャンプはフォーム改良に取り組み続けてきた現状を、岸田も映像でチェック済み。上々の“リスタート”を切らせるべく、献身的に支えていく。昨季は捕手陣最多の１３試合でコンビを組んだ右腕と二人三脚で、完全復調への道を歩む構えだ。

単なる練習試合ではない。復活を目指す戸郷の大事な一歩を、新主将がサポートする。岸田は雨上がりの球場から帰路につきながら、２８日のサムスン戦でコンビを組む右腕への思いを言葉にした。

「フォームを試行錯誤しながらやっていますし、２人で話して試合に入って。試合でいろいろなことが出てくると思うので、しっかりコミュニケーションをとりながらやっていきたいです」

その取り組みはしっかり目に焼き付けてきた。出力アップのため、リリースポイントを下げたフォームに改良中の戸郷。岸田はブルペンで組む機会はなかったものの「映像で見たりしています」と過程をチェックし、実戦をイメージしながら対打者への考えを巡らせてきた。

昨季先発バッテリーを組んだ１３試合は、７勝４敗で防御率２・７４。悩みながら試行錯誤を続ける姿を近くで目の当たりにし、Ｖ奪回へ不可欠な存在だからこそ「僕も何とか力になりたい気持ちもあった。戸郷自身も、今年必ずやり返す気持ちで入ってきていると思う」と、キャンプイン前から名前を挙げて期待の言葉を口にしてきた。

チームは２１日・ヤクルト戦（那覇）の６回からオープン戦２２イニング無失点を継続中だ。扇の要として「みんな状態いいですよ。練習試合やオープン戦とはいえ結果が出ているのはいいボールが行っているから」と投手陣の充実ぶりを実感。キャンプ最終戦も０封締めをアシストし、シーズンへの調整が本格化する３月に向けて弾みをつける。

この日は練習試合が雨天中止となり、室内フリー打撃などで調整。主将として最初のキャンプも残り２日となり「今まで以上に周りを見てというか、今までにないキャンプになりました。より、しっかりやらなきゃいけないなと」。心優しき新主将が、プレーと背中で巨人を支えていく。（内田 拓希）