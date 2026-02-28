阪神・藤川球児監督（４５）が２７日、３月２７日の巨人戦（東京Ｄ）の開幕投手を村上頌樹投手（２７）に託すと公表した。甲子園の会見場で「３月２７日の東京ドーム、巨人との開幕投手を発表します。どうぞ！」と右腕を呼び入れ、「村上頌樹投手でいきます」と力を込めた。２年連続で大役を担う大黒柱は通算７試合で４勝負けなし、防御率０・５４のＧキラー。球団初のセ・リーグ連覇へ、王道で初陣に臨む。

ゲンを担いだ。昨年と同じ発表の仕方で、通達方法も踏襲。２５年１１月の球団行事のゴルフ中に「来年もね」と伝えた。「ショートホール手前にある茶店なんですけど、昨年（１１月）も同じ場所で」。村上は「初めての時はびっくりしましたけど、２回目は落ち着いて受け入れられました」とほほ笑み、「（巨人は）ライバルチームですし、勝って勢いをつける試合をしたい」と意気込んだ。

指揮官は「（昨季は）坂本とコンビでいい一年になりましたので、今年もこの２人でいきます」と、坂本に開幕マスクを任せることも宣言した。「相手は村上と同学年の山崎（伊織）投手ではないかなと思ってますから、いい戦いにしてほしい」。昨シーズン投手３冠に輝いた村上でエース対決を思い描き、開幕星をつかみ取る。（小松 真也）