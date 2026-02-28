教員不足が続く中、教員志望の学生に実践知を届ける書籍寄贈プロジェクトが始まりました。

成城学園初等学校教諭の秋山貴俊氏が、初の単著を全国200大学へ届ける挑戦をCAMPFIREで公開中です。

教育実習で迷いやすい場面に向き合う対話技術を、教壇に立つ前に学べる設計です！

秋山貴俊「全国200大学コーチング実践本寄贈プロジェクト」

目標金額：700,000円募集期間：2026年2月時点で残り約34日公開プラットフォーム：CAMPFIRE

秋山貴俊氏は、成城学園初等学校でコーチングを生かした教育実践を10年以上続ける現役教員です。

今回の寄贈対象は、小学校教諭一種免許状の取得が可能な教員養成系大学です。

書籍寄贈を通じて、教員を目指す学生が現場で使える対話力と自己効力感を身につけることを狙っています。

書籍『コーチングが子どもを伸ばす』で学べる実践内容

寄贈予定数：200校収録事例数：35例

本書には、友だちと仲直りできない子どもや授業中に集中できない子どもへの対応など、学校現場で頻出するケースが収録されています。

理論だけでなく行動レベルの関わり方が整理されているため、教育実習や初任期にそのまま活かしやすい構成です。

子どもの意欲と行動を引き出す視点を、具体的な言葉がけとして持ち帰れる一冊です☆

支援金は書籍購入費と送料に加え、講演や動画、教材制作、出版感謝イベント運営にも充てられる計画です。

支援者向けには教育・コーチング資料や講演関連のリターンも用意され、学びを広げる導線も組み込まれています。

教員志望者の不安を減らし、現場での初期離脱を防ぐ土台づくりとして注目したい取り組みです。

教員不足時代を支える対話力育成メソッド提案！

秋山貴俊「全国200大学コーチング実践本寄贈プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. このプロジェクトの目標金額はいくらですか？

目標金額は700,000円です。

Q. 寄贈先はどのくらいの規模ですか？

小学校教諭一種免許状の取得が可能な教員養成系大学200校が対象です。

Q. 書籍にはどのくらいの実践例が載っていますか？

学校現場で活用しやすい子ども対応事例が35例収録されています。





