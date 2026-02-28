左アキレス腱（けん）を断裂した阪神の石井大智投手（２８）が２７日、手術後初めて公の場に姿を現し、現在の心境を吐露した。松葉づえを用い、厳重に固定された左足を浮かせて兵庫・尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」の室内練習場へ。約８分間、立ったままで取材に応じた。この日からリハビリを開始。「再断裂のリスクも考えて慎重に。上半身は色々とやっていきたい」と意気込んだ。全治は未定。長期間となるリハビリ生活へ「やるしかないので」と語気を強めた。

沖縄・宜野座キャンプで１１日に行われた紅白戦で悲劇は起きた。３回無死一、二塁から右前打を浴び、本塁へカバーに入って左足で踏ん張った際に負傷した。「ブチッていうか、バァン！みたいな音がした」。激痛が走り、その場にうずくまった。「診察を進めていく中で断裂だと。ドクターとトレーナーと話し合って手術になりました」。ＷＢＣ日本代表も辞退。一般的に競技復帰まで６か月とされるが、右投手にとって投球時に負荷のかかりやすい左足なだけに、今季の復帰は絶望的だ。

チームメートはもちろん、球界中から温かい声が寄せられた。同じアキレス腱断裂を経験した伏見には助言を仰いだ。「僕より足首を使うポジション（捕手）で、しっかり復帰して、パフォーマンスを出せている方が近くにいるのはこう…」と心強い存在だ。「これは誰かに与えられた試練でもないと思うし、起こったことに対して今できることを。前向きではないですけど、復帰に向けて頑張るだけ」。昨季５０戦連続無失点のプロ野球新記録を樹立した無双右腕は、必ず戻ってくる。（藤田 芽生）