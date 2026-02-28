オリックス・紅林弘太郎内野手（２４）が２７日、キャリアハイ更新へポジティブ思考を披露した。この日で終了した宮崎キャンプの実戦は３試合に出場し、５打数無安打。数字を気にするどころか、声も表情もすこぶる明るかった。

「７年間で初めて、宮崎でヒットが出ませんでした。この時期は毎年、１軍でも２軍でもスカスカ出ていたんですけど…」。新人だった２０年からキャンプ地で続けていた安打記録がストップ。「プラスに考えて」と全く落ち込まなかったのは、進化の途中だからだ。

正遊撃手としてプロ初の全試合出場を見据え、１月は山ごもり修業。午前６時の座学から１日１０時間以上の自主トレを続けてきた。「今までは『キャンプで結果が出てうれしい』みたいになっていた」と言えるのも、心身ともに成長を実感している証拠。「打撃の内容は上がっている。新しいことをやっているので、逆にそこを楽しみにしたい」と、とにかく前向きだ。

同学年の盟友・宮城はＷＢＣの大舞台で戦う。最終メンバーに選ばれなかった悔しさは胸にしまい込み「あいつは本当にやってくれるし、抑えると思う。楽しみです」とエールを送った。打率２割７分５厘、１０本塁打、４８打点が自己最高。大人の紅林が、過去の自分を超える。 （長田 亨）