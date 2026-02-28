免許不要で使える特定小型四輪に、積載力をさらに伸ばしたロングボディモデルが加わりました。

ELEMOsは「エレカーゴフルロング」を2026年2月12日から公式ストアで販売開始し、日常の運搬ニーズ拡大に応えます。

全長約189cmと後ろカゴ130Lを両立し、買い物だけでなく農作業や資材運搬まで視野に入る1台です！

ELEMOs「エレカーゴフルロング」

販売開始日：2026年2月12日（木）メーカー小売価格：468,000円（税込）販売チャネル：エレモーズ公式ストア（日本全国対応）車体サイズ：約全長189cm×幅59cm

ELEMOsは、免許不要で公道走行できる特定小型EV四輪を展開するモビリティメーカーです。

同社のエレカーゴシリーズは「移動」と「運ぶ」を両立する設計で、日常利用の実用性を高めてきました。

今回のフルロングは、特定小型四輪の制限寸法内で積載性能を引き上げるために開発された新モデルです。

通常モデル比+39cmのロングボディ設計

通常モデル全長：約150cmフルロング全長：約189cm（+39cm）特定小型規格：全長190cm×横幅60cm以内

このモデルは規格上限に近い寸法まで使い切り、限られた枠内で荷台スペースを最大化しています。

横幅も約59cmに抑えられているため、取り回しと積載のバランスを両立しやすい設計です。

寸法制約の中で実現したロング化。

後ろカゴ130Lで積載力をさらに拡張

通常モデル後ろカゴ容量：100Lフルロング後ろカゴ容量：130L（+30L）最大耐荷重：320kg

荷台容量が30L増えることで、長尺物やかさばる荷物を積み分けしやすくなります。

スーパーのまとめ買いと日用品を同時に積みたい場面でも、積み替え回数を減らしやすい構成です。

作業資材や園芸用品の運搬にも使いやすい積載設計！

足回りを再設計し積載時の安定感を強化

後方サスペンション：4本

フルロングは荷台だけを伸ばした構造ではなく、ホイールベースを含めて見直した足回りが採用されています。

後方サスペンションを4本に強化することで、積載時の揺れやふらつきに配慮した車体バランスを狙っています。

乗り心地と積載性能の両立を重視した再設計です。

特定小型四輪は「免許不要」の手軽さが魅力ですが、実際の使い勝手は荷物をどれだけ運べるかで差が出ます。

エレカーゴフルロングは、制限寸法内で容量を引き上げる設計思想が明確で、日常利用の現実的な課題に正面から応えたモデルです。

免許不要でも大容量後ろカゴで買い物から農作業までしっかり頼れる新定番！

ELEMOs「エレカーゴフルロング」の紹介でした。

よくある質問

Q. エレカーゴフルロングの販売開始日はいつですか？

販売開始日は2026年2月12日（木）です。

Q. 通常モデルと比べて全長はどれくらい長いですか？

通常モデル約150cmに対して、フルロングは約189cmで約39cm長くなっています。

Q. 後ろカゴ容量はどのくらいですか？

後ろカゴ容量は130Lで、通常モデルの100Lより30L拡張されています。





Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 免許不要でも大容量後ろカゴで買い物から農作業までしっかり頼れる新定番！ELEMOs「エレカーゴフルロング」 appeared first on Dtimes.