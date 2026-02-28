◇明治安田J1百年構想リーグ第4節 町田2ー1千葉（2026年2月27日 Gスタ）

明治安田J1百年構想リーグは3試合が行われ、東は町田が千葉を2―1で下し、2試合ぶりの白星を手にし、暫定首位に浮上した。FW相馬勇紀（29）が前半5分に左足シュートで先制弾。25日に誕生日を迎えたばかりのアタッカーが4戦3発と好調ぶりを示した。西は神戸が福岡を2―1で下し、2試合ぶりに勝利した。

相馬が2日遅れのバースデーゴールを放った。前半5分、DF林のロングボールからこぼれたボールをペナルティーエリアで収め、相手MFを背負いながら狙いを定め、左足でゴール右へ流し込んだ。「自分の足元の空間にシュートを打てるスペースをつくったことが良かった。イメージできていたのでスムーズに打てた」。自らの祝砲となり、子供からリクエストされているゴールセレブレーションの恐竜ポーズも決めた。

2試合連続得点で4戦3発と好調維持。6月のW杯北中米大会での2大会連続代表入りへ猛アピールを続けている。取材エリアでは20代ラストイヤーの抱負を問われ「特にない」とちゃめっ気たっぷりに笑いつつ、最後は「毎試合点を取る」と頼もしかった。