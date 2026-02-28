「マジか」「めっちゃショック」日本サッカー界にまたも“悲報”でネット騒然「本当に勘弁してくれ」「もう呪いにでも掛かってるんじゃ…」
日本サッカー界に、また悲しい知らせが飛び込んできた。バイエルンのDF伊藤洋輝が練習中に負傷したのだ。
クラブは２月27月、次のようにリリースした。
「バイエルンは、伊藤洋輝を当面の間、欠くこととなった。26歳のDFは、バイエルンのメディカルチームの検査で右ハムストリングの肉離れが確認された」
負傷のニュースが流れると、インターネット上では、次のような声が上がった。
「怪我まじ？」
「どおしてだよおおおおお」
「うわ、それは残念」
「怪我ってマジか 来月の親善試合メンバースカスカなんちゃう」
「伊藤洋輝も怪我か 誰か日本代表に黒魔術使ってないか？」
「代表大丈夫か」
「もう呪いにでも掛かってるんじゃ...ってレベルで怪我人が続出してるな」
「本当に勘弁してくれ」
「めっちゃショック受けた」
現在、日本代表は町田浩樹、南野拓実、久保建英、瀬古歩夢、遠藤航ら怪我人が続出している。
伊藤は重傷ではないものの、３月の代表招集は回避される可能性があり、また北中米ワールドカップに向けたコンディションを考えても気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカー界がまた大惨事だ」欧州からもたらされた“悲報”に韓国メディアも騒然「主力が犠牲になった」
