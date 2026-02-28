ようやく冬の寒さも和らぎ、過ごしやすい日が増えてきましたね。

私はG1では、落車を除けば数年ぶりに1次予選敗退をしましたが、いろんなことを学べた気がします。

すぐに負けるより、勝ち上がれば勝ち上がるほど悔しさが増すような気がしました。きっとその気持ちを忘れてしまう頃には闘争心もなくなり、もっと弱くなってしまうんだろう。そう感じました。

さて、先日行われたG1全日本選抜競輪（熊本）。気温が上昇したこともあり、上がりタイムも良く、スピード感あるレースがたくさんありました。そして、脇本雄太君の優勝で幕を閉じました。近畿勢の結束力の強さはもちろん、個々の脚力の高さを感じる開催になりました。脇本君、優勝おめでとうございます。

今年初のG1が終わって間もなく、伊勢志摩にあるパールロードで三重支部合宿がありました。

この道は上っては下り…を繰り返す過酷なロード。街道練習が苦手な人にとっては苦痛でしかない場所でしょう。ちなみに弟子の伊藤稔真（111期）は「嫌だー、嫌だー」って言っていた気がします（笑い）。

私は楽しく黙々と乗り込めましたし、夜の親睦会では支部員同士の親交が、さらに深まった気がします。いい機会をつくってくれた支部役員さんたちに感謝しています。

このような雰囲気が各県だけにとどまらず、中部地区全体に広まっていけば、いつかまた“中部王国”がつくれるはずです。

先の全日本選抜競輪決勝に乗った（山口）拳矢を筆頭に、志田龍星や谷口遼平、新人の岩井芯君ら、中部にもいい選手がいます。彼らには今後の中部地区をしっかりと引っ張っていってほしい。私たちの年代は彼らにガムシャラについていくだけだと思っています。

そう、私たちが上に立つ時代はとっくに終わっているんです。もしも彼らが迷った時には、いいアドバイスをしてあげられるように見守り、引き続き努力していくだけだと思っています。（競輪選手）