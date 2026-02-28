大垣競輪場の開設73周年記念G3「水都大垣杯」が開幕する。注目は特選12R。G1決勝並みの豪華な顔触れとなった。

2車ライン3派に単騎3人。どこからでも狙えそうな一戦だが清水裕友が中心となる。目標の町田は久々の実戦とはいえ好調かつ積極的。番手絶好の流れを生かし切る。

郡司が鋭い仕掛けで襲いかかる。古性は脚を使ってでも好位置を狙ってきそう。もつれれば山口拳、嘉永の出番だ。

＜1＞郡司浩平 熊本決勝はもう少し動きがあると思ったけど…。今年はまだこれといったレースがない。中3日で表彰などがあったので違う疲れがある。自力。

＜2＞清水裕友 しっかりと整えて熊本入りしたので体は悪くなかった。今回は中3日なのでゆっくりと。強い町田君へ。最近、離れそうになっているので、しっかりと集中して追走したい。

＜3＞山口拳矢 熊本決勝は初手の並びであのようになるかなと。4コーナーで前が見えた時に遠過ぎると思った。状態的には変わらないと思う。単騎で。

＜4＞佐々木龍 熊本は感触的には悪くなかったけど2次予選はもう少し自分で何かできたかな。体調は悪くない。郡司君へ。

＜5＞古性優作 熊本初日は良くなかったが2次予選からかなり修正できた。決勝は前2人が強かった。自力だと、また感覚が変わってくると思う。単騎で。

＜6＞坂井洋 熊本はセッティングがひどい状態で入ったけど武藤龍生さんに見てもらって上向いた。動けている感じはある。自力。

＜7＞菅田壱道 自転車が間に合ったので追加を受けた。中3日は治療にあてていた。ずっと付きたいと思っていた坂井君へ。

＜8＞町田太我 熊本は予備で、すぐに帰って練習。初日特選はG1級のメンバーなので楽しみ。自力で。

＜9＞嘉永泰斗 熊本は日に日に良くなっていった感じ。気持ちを切り替えてまた一から頑張る。単騎で。