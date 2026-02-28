ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が5日目を迎える。準優の注目は12Rだ。

豪快なターンでシリーズをけん引している遠藤が不動の主軸。戦える足は十分に備えている。絶好枠から全速逃げを決めて、優勝戦に弾みをつける。小野は堅実な運びで勝ち上がった。的確なハンドルさばきで連対へ。細川はセンターから先攻めに出て活路。地元のホープ井上遥は、スピード全開の攻めで迫る。

＜1＞遠藤エミ 悪くはなかったけど重過ぎ。直前にペラをやったのが余計だったのかも。2日目、3日目の方が良かったので戻して調整する。スタートはきちっとは行けていない。

＜2＞小野生奈 足は初日、2日目までを思えばずいぶん良くなった。整備士さんの助言のおかげ。普通になった。レースだと試運転ほどやられる感じはない。

＜3＞細川裕子 足はそれなりに悪くない。調整が合えば、全体に足はいい。

＜4＞井上遥妃 乗り心地は3日目よりは良くなったけど、まだ満足ではない。回ってからのつながりはマシにはなった。

＜5＞藤原菜希 もうワンテンポ待てていれば、しっかり回れたかもしれない。足は普通くらい。調整を外している感じはある。乗り心地は大事にしたい。

＜6＞田口節子 今節はとにかく出足がない。ペラをどんな形にしても回転を上げてもダメ。前に進まないので競れない。それ以外の足は普通ある。