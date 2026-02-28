ミラクルはある日突然やってきた。

2月17〜22日に開催されたボートレース尼崎「ルーキーシリーズ第3戦」に出場した谷口丞（22＝滋賀）は全国勝率2.68、最近勝率3.24、尼崎勝率1.38。手にした35号機は2連対率29.8％の近況不調エンジンで、初戦のインはスタートで遅れ5着に敗退。完全な“ノーマーク”だった。

ところが2日目後半戦、4コース捲り勝利で3連単5万680円の高配当を叩き出し、続く3日目後半戦ではメイン12Rを6コース捲り差しで突破し、3連単26万8090円の尼崎歴代14位のビッグ配当を叩き出したのだ。同支部のスター・馬場貴也ではないかと見まがう鋭いターンは「水神祭の時より（配当が）つきました」と本人も驚きの波乱となった。

吉川昭男、吉川喜継を叔父に持つレーサー一族に育った。近江高校ではサッカー部。「ポジションはトップ下。（ボートレーサーに転身し）減量はきつかったです。サッカーをやっていた時は、はじかれることが多かったですけど」。フィールドから水面へと舞台を移し、プロレーサーとしてデビュー1年9カ月で「初めてです」と、自身初となる、ベスト18入りを果たした。準優勝戦は1号艇がフライング。“前のき”2着での優出となったが「恵まれでも、素直にうれしいです」。ミラクルは、まだまだ終わらない。

迎えた最終日、関西電力管内において、瞬時電圧低下が発生し、尼崎本場の投票、映像設備の復旧に約50分を要した。開催中止も懸念されたが無事に再開。「もうないと思ったのに、またミラクル」と想定外のことが次々と起こったシリーズだった。

ファイナルは5枠で登場し、コンマ06の鋭発で踏み込み握って3着。「さすがに放りました」と振り返ったが、初準優→初優出で大健闘の銅メダルを獲得。26万円男は、“バルサユニ”がよく似合う好漢22歳だ。

◇谷口 丞（たにぐち・じょう）2003年（平15）4月14日生まれ、滋賀県出身の22歳。滋賀支部所属。134期生として24年5月三国でデビュー。24年10月とこなめで初1着。26年2月尼崎で初準優→初優出。通算1優出。同期は西岡蒼志、長谷川暖、草川壮良ら。1メートル68。血液型A。