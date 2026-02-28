B＆ZAI初の地上波特番『ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0』が3.8より4週連続放送
8人組アイドルグループ・B＆ZAI（バンザイ）初の地上波特別番組『ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0』が、ABCテレビにて3月8日深夜より4週連続放送されることが決定。メンバーコメントが到着した。
ダンスや歌はもちろん、全員が楽器を武器とするB＆ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹、鈴木悠仁、川崎星輝、稲葉通陽）が、2025年2月16日の結成から記念すべき「1周年」を迎える。
このメモリアルイヤーを祝し、グループ初の地上波特番『ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0』の放送が決定。
舞台は、彼らにとって全くなじみのない街・大阪。東京では通用していた彼らの“取扱説明書（自分トリセツ）”が、クセの強すぎるナニワの人々や文化を前にして、全く通用しない事態に？ 葛藤し、もがきながらも、未知なる世界に適応し、「1.0」を「2.0」へとアップグレードしていくメンバーの等身大の成長を、ロケとスタジオトークの2本立てで届ける。時にはナニワすぎる「変なトリセツ」が追加されることも？ そんな笑いと感動の「自己啓発型バラエティ」だ。
番組は全4回。毎回メンバーの中から4人が大阪各地へ飛び出し、体当たりの修行ロケを敢行。
全4回のラインナップは以下の通り。
■＃1：ナニワの大物ミュージシャンとセッションでアップグレード
（出演メンバー：矢花、今野、菅田、鈴木）
「B＆ZAI」の“B”はバンドの“B”。ジュニア屈指の腕前を誇る4人の前に現れたのは、吉本新喜劇が誇るギタリスト・松浦真也と森田まりこのユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」。「カッコいい演奏だけじゃナニワでは通用せぇへん！」と一喝されたメンバー。楽器を使って“笑かす”という未知の領域に挑みます。音大でも教えてくれない「楽器×お笑い」の極意を学び、新たなコール＆レスポンスが誕生？
■＃2：THEナニワ芸人・メッセンジャー黒田とおしゃべり料理でアップグレード
（出演メンバー：橋本、本高、川崎、稲葉）
料理を得意とする橋本・本高に対し、不得意な川崎・稲葉が挑むのは、THEナニワ芸人・メッセンジャー黒田によるスパルタ料理教室。単に料理を作るだけでなく、調理中の「繋ぎトーク」や「見せ場作り」など、バラエティの立ち回りを徹底的に叩き込まれます。黒田直伝の隠し味を加えた「絶品お好み焼き」作りでは、まさかの連帯責任でダメ出しの嵐が？
■＃3：悩み解決！ナニワのディープスポットで人生相談してアップグレード
（出演メンバー：矢花、今野、鈴木、菅田）
舞台は大阪屈指のディープスポット、城東区と十三（じゅうそう）。「大阪でのコンサートでライブMCがハマらない」「ライブ中にファンとより一層親密さを深めるサービスがしたい」といったガチな悩みを、キャバレーのキャスト、モノマネ軍団にぶつけます。昭和の香りが残る街並みの中で、メンバーが流す汗、そして爆笑の人生訓が見どころだ。
■＃4：名門・近畿大学の応援団に体験入団でアップグレード
（出演メンバー：本高、川崎、稲葉、橋本）
「アイドルはファンの応援団であるべき」という信念のもと、創立80年以上の歴史を誇る近畿大学応援団へ体験入団。「応援するものは応援される側と同じように頑張っていることが大事」という前提のもと、超体育会系のノリで体を鍛える応援部にメンバーは驚がく。しかし、限界まで声を出し、一致団結して挑む「オリジナル応援実演」の完成度は、1周年を迎えたグループの絆を象徴する感動のフィナーレを生み出す？
なお、番組公式SNSでは、SNS総再生回数7770万回超の「星の四谷三丁目シアター」から生まれたドラマ『制作部の水島さん』とコラボレーション。映画監督・谷口恒平プロデュースによる、メンバーの「取扱説明書」をテーマにした縦型PRショートドラマを随時アップする。
『ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0』は、ABCテレビにて第1回が3月8日、第2回が3月15日各日25時57分放送。第3回が3月22日、第4回が3月29日各日24時10分放送。地上波放送後にTELASAで未公開映像を含めて独占配信。
メンバーコメント全文は以下の通り。
※本高克樹の「高」ははしごだかが正式表記
※川崎星輝の「崎」は「たつさき」が正式表記
＜コメント全文＞
■橋本涼
すごく楽しかったです！ お笑いの本場・大阪でのロケは馴染みがないので、はじめは震えていたのですが、皆さんにお力添えをいただけて、とても楽しくロケを行えました。B＆ZAIの持っている平和でゆったりとした空気を、ぜひ関西の方にも知っていただき、仲間になっていただけたら嬉しいなと思います。
■矢花黎
笑いの街、大阪でバラエティというのはかなり気が引き締まりますが、とっても楽しみです！ 大阪という街とテレビ番組というWで洗礼を受けながら成長できたらと思っていますので、どうかお手柔らかに、、！ 個人的に祖母が滋賀出身だったり、小学校時代の先生が京都出身だったり、関西の方とは長年縁があり、勝手に親近感があるので楽しもうと思ってます！！
■今野大輝
僕自身、大阪はすごく大好きなところなので、こうしてB＆ZAIで番組をやらせていただけることをとても嬉しく思っています！ 大阪ならではのノリというか雰囲気を沢山味わうことが出来て貴重な経験でしたし、撮影もすごく新鮮で本当に楽しかったです！
■菅田琳寧
普段あまり馴染みのない大阪ですが、グループ初の特別番組ロケということで、新しい自分を試せる貴重な機会だと感じました。大阪ならではのエネルギーや距離の近さに刺激を受け、ロケを通して自分の殻を少し破れた気がしています。この経験を糧に、さらにアップグレードした姿をお届けできるよう、そして大阪の方々に愛していただけるように頑張ります！
■本高克樹
なにわの芸人さんや学生さんに揉まれて、大阪でB＆ZAIがアップグレードしました。ロケをした次の日は、全身筋肉痛でベッドから起き上がるのをためらうほどでしたが、そんな身体を張った姿もぜひ楽しんでください。B＆ZAIとして初の特番、大阪はもちろん全国の皆さんとも一緒に盛り上げられたら嬉しいです！ 放送をお楽しみにー！
■鈴木悠仁
大阪は何度か訪れたことがあり、温かくて笑いにあふれた街だなと、しみじみ思っています！ そんな大阪で、観ていただけるみなさんを笑顔に出来るように頑張ります！！ 大阪の色々な魅力に触れて、自分自身も大阪もアップグレードしたいです！！
■川崎星輝
最初から緊張していましたが、やはり大阪のレジェンド芸人さんに圧倒されました！！ テンポ感や間の取り方に何度も助けていただき、どんなことにも笑いで返してくださる懐の深さと瞬発力に感動しました。たくさんの刺激を受け、自分自身もアップグレードできたと感じています。今回学んだことを今後の活動にも活かしていきたいです。
■稲葉通陽
今回大阪で収録させていただいたのですが、全員で1チームとなって作り上げていく雰囲気がありとても楽しかったです！ 普段大阪にいらっしゃるスタッフの皆さんが僕らと一緒になって笑っていただくと安心するし、とても嬉しい気持ちになりました。テレビの前の皆さんにもたくさん笑っていただけるようB＆ZAI一丸となって頑張りたいと思います！
