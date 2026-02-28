スマホだけで参加できるクイズ大会を、ビジネス向けに体験できるオンラインイベントが2日程で実施されます。

クイズ解答システム「アンサータッチ®」の操作からランキング表示までを、実際の進行で確認できる構成です。

新人研修や懇親会の運営を検討中の担当者にとって、導入イメージを具体化しやすい45分になっています。

アンサータッチ「特典付きビジネスクイズオンライン体験会」

開催日：2026年2月16日（月）開催日：2026年2月24日（火）開催時間：12:00〜12:45開催形式：オンライン（Zoom）参加費：無料

キュービックは、クイズ問題の提供とクイズイベント構築を主軸に展開する「クイズの総合商社」です。

同社の「アンサータッチ®」は、パソコンとスクリーンを使って1,000人規模のクイズ大会を運営できるシステムです。

今回は同システムを実際に触りながら、出題からランキング表示までの流れをオンラインで体験できる内容になっています。

オンライン体験会の進行内容

クイズ大会時間：30分程度質疑応答受付：13:00まで

当日の進行は、システム説明、クイズ大会、質疑応答の順で構成されています。

各回の内容は同一で、どちらか1日程を選んで参加する形式です。

昼休みの時間帯に収まる設計なので、社内メンバーと参加しやすい点も実務向きです。

アンサータッチの操作性と演出設計

対応規模：1,000人規模

参加者はスマートフォンのブラウザからアクセスでき、アプリのインストールは不要です。

表示画面は問題文、制限時間、選択肢カードを大きく整理したレイアウトで、会場でもオンラインでも視認性を確保しやすい設計です。

ライブ投票に近いテンポで回答が集まるため、研修や周年イベントでも一体感を作りやすくなっています。

参加特典とビジネス活用のポイント

特典対象：上位3社無償使用権：100端末まで

体験会では上位3社に対して、100端末までの無償使用権が用意されています。

対象は法人と個人事業主で、1社から複数名での参加にも対応しています。

短時間で運用の全体像と実際の盛り上がり方を確認できるため、社内イベントの比較検討にもつなげやすい内容です。

クイズは知識確認だけでなく、場の熱量を上げるコミュニケーションツールとしても活用しやすい企画です。

オンライン運営でもテンポと見やすさを両立したいチームにとって、今回の体験会は具体的な判断材料になります。

【スマホだけで1,000人規模のクイズ運営ができる！

アンサータッチ「特典付きビジネスクイズオンライン体験会」】の紹介でした。

よくある質問

