女優の上白石萌歌が28日、自身のインスタグラムを更新し、26歳の誕生日を迎えたことを報告した。

上白石は「26ねんまえのきょう、産まれました」と幼少期の写真とともに報告した。26歳の誕生日を迎え「日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と心境を記した。

26歳となったことに「じぶんらしく駆け抜けることのできた20代前半」と振り返り「風のように日々が過ぎていって、今からだにたしかに残るのは、すごく晴れやかなきもちです」と伝えた。

また「年々いろんな気持ちがより鮮やかになり、発見とときめきと学びに満ちています。みなさまのおかげで、いまがいちばんたのしいな」とし「みなさまの心に、ひとつでも長く残る作品を届けるために日々精進してまいります。ありがとう！」と感謝した。

最後に「P.S.萩原利久さま、高橋恭平さま、そしてオバケのQ太郎さま おめでとうございます！(恒例)」と同じ誕生日の著名人を祝福し「いまもむかしも、キティちゃんだいすき」と鏡に貼られたハローキティのシールを撮影したショットを投稿している。