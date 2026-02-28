ジュニアのＢ＆ＺＡＩが２７日、東京ガーデンシアターでライブツアー「ＲＯＣＫ’Ｎ’ＤＯＬ」東京公演を開催した。２６日との２日間３公演で約２万４０００人を動員。今ツアーは１０カ所２９公演を予定しており、さらに５月８、９日には、追加で日本武道館での単独３公演開催をサプライズ発表した。

バンドとして、アイドルとして憧れの舞台でのライブが決まった。武道館公演での単独公演が発表されるとファンの大歓声とともにメンバーは抱き合い喜びを分かち合った。橋本涼（２５）は涙を流し、「１年前にＢ＆ＺＡＩを始めてよかった。幸せ」とかみしめた。

デビュー前のグループの単独武道館公演はＳＭＡＰ、ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓに続く３組目で１９９５年以来、３１年ぶり。結成１年でバンドスタイルを武器に“聖地”にたどり着いた。矢花黎（２５）は「最高のバンドメンバーと武道館の景色を見てきます」と感謝。今ツアーは全公演完売で実力は証明している。

武道館はＴＯＫＩＯもライブを行った場所で、そのエッセンスを取り入れている。川粼星輝（２０）が松岡昌宏から譲り受けたドラムを使っていることを明かし、矢花も長瀬智也のアンプを手に入れ、今野大輝（２６）は城島茂のエフェクターを使用。橋本は「かっこいい兄さんたちに続きたい」と語れば、川粼は「先輩の意志を継ぐ。先輩の気持ちも次につなぐ」と覚悟を示した。