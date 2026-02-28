B&ZAI、グループ初の地上波特番決定 大物と共演・応援団へ体験入団…体当たりの修行ロケで「自分の殻を少し破れた」【ナニワでバンザイ！自分トリセツ 2.0】

B&ZAI、グループ初の地上波特番決定 大物と共演・応援団へ体験入団…体当たりの修行ロケで「自分の殻を少し破れた」【ナニワでバンザイ！自分トリセツ 2.0】