B&ZAI、日本武道館で単独初公演決定 追加公演として2days開催【B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL-】
【モデルプレス＝2026/02/28】B&ZAIが2月6日から初の全国ホールツアー「B&ZAI LIVE TOUR 2026-ROCK’N’DOL-」を開催。満員御礼を受け、5月8日・9日に日本武道館での追加公演を開催することが決定した。
【写真】人気ジュニア、武道館公演決定を喜ぶ姿
アイドル×バンドスタイルを武器に、ハイブリッドパフォーマンスで注目を集めるB&ZAIは、同ツアーにてバンドサウンドによる圧倒的なライブパフォーマンスとアイドルの華やかさを融合させた唯一無二のステージを展開。その集大成として、日本武道館という特別な舞台に挑む。
日本武道館での開催決定が公演の終盤で発表されると、観客からはこの日一番の歓声が。橋本涼は涙ながらに「夢叶えられるんだ」「B&ZAI始めてよかった」と喜んだ。メンバーは次々に涙し、菅田琳寧は「鳥肌が立った」と自身の腕を何度も確認。ファンとメンバーは心を通わせ、ともに大きな一歩を踏み出した瞬間を喜んでいた。（modelpress編集部）
【公演名】
「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK'N'DOL-」日本武道館公演
【日程】
2026年5月8日（金）18：00開演
2026年5月9日（土）12：00開演／17：00開演
◆B&ZAI、グループ初の特別番組決定
◆公演概要
