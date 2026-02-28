ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６０６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間14:00）（日本時間04:00）
ダウ平均 48892.55（-606.65 -1.23%）
ナスダック 22590.38（-288.00 -1.26%）
CME日経平均先物 58645（大証終比：-455 -0.78%）
欧州株式27日終値
英FT100 10910.55（+63.85 +0.59%）
独DAX 25284.26（-4.76 -0.02%）
仏CAC40 8580.75（-40.18 -0.47%）
米国債利回り
2年債 3.383（-0.045）
10年債 3.960（-0.044）
30年債 4.631（-0.026）
期待インフレ率 2.259（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.048）
英 国 4.233（-0.041）
カナダ 3.137（-0.035）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝67.06（+1.85 +2.84%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5258.10（+63.90 +1.23%）
ビットコイン（ドル）
65307.13（-2158.50 -3.20%）
（円建・参考値）
1018万8565円（-336748 -3.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
