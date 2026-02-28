ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は６０６ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間14:00）（日本時間04:00）
ダウ平均　　　48892.55（-606.65　-1.23%）
ナスダック　　　22590.38（-288.00　-1.26%）
CME日経平均先物　58645（大証終比：-455　-0.78%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10910.55（+63.85　+0.59%）
独DAX　 25284.26（-4.76　-0.02%）
仏CAC40　 8580.75（-40.18　-0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.383（-0.045）
10年債　 　3.960（-0.044）
30年債　 　4.631（-0.026）
期待インフレ率　 　2.259（-0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（-0.048）
英　国　　4.233（-0.041）
カナダ　　3.137（-0.035）
豪　州　　4.651（-0.050）
日　本　　2.111（-0.039）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝67.06（+1.85　+2.84%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5258.10（+63.90　+1.23%）

ビットコイン（ドル）
65307.13（-2158.50　-3.20%）
（円建・参考値）
1018万8565円（-336748　-3.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ