ジュニアの8人組「B＆ZAI（バンザイ）」が27日、初の全国ツアーの東京ガーデンシアター公演を行った。バンド曲「衝動 Never end」やダンスナンバー「KISS’N’DOL」など30曲を熱唱。ロックの聖地・日本武道館でのライブ開催という吉報を8000人のBaetZ（ビーツ、ファンの総称）に届けた。

【B＆ZAIに聞く】

――武道館おめでとうございます。

橋本涼「B＆ZAIになる時の夢が武道館に立つ。そしてバンドリーダーで支えてくれた矢花が武道館でベースを弾くところがどうしても見たかった」

――一番泣いたのは橋本さん？

橋本「大倉（忠義）くんに“泣いたな”と言われた。今回（武道館公演は）大倉くんが協力してくださった」

――日本武道館でやりたいことは。

稲葉通陽「ある種僕らの目標で通過点。さらに高みを目指せることが見つかれば」

川崎星輝「ドラムセットがTOKIOの松岡（昌宏）くんのお下がり。先輩の気持ちもつなげるようにステージに立ちたい」

――結成からの1年はいかがでしたか。

矢花黎「変な言い方ですけど嫌でも一緒にいた。気付いてないけど息は合ってきたかも」

――ファンの皆さんへのメッセージを。

橋本「武道館を経て、絶対に8人でデビューをつかみたい。応援してくれたら」

菅田琳寧「武道館行くぞ！」

全員「おー！」