武道館公演決定のB＆ZAI 橋本涼「絶対8人でデビューつかみたい」
ジュニアの8人組「B＆ZAI（バンザイ）」が27日、初の全国ツアーの東京ガーデンシアター公演を行った。バンド曲「衝動 Never end」やダンスナンバー「KISS’N’DOL」など30曲を熱唱。ロックの聖地・日本武道館でのライブ開催という吉報を8000人のBaetZ（ビーツ、ファンの総称）に届けた。
【B＆ZAIに聞く】
――武道館おめでとうございます。
橋本涼「B＆ZAIになる時の夢が武道館に立つ。そしてバンドリーダーで支えてくれた矢花が武道館でベースを弾くところがどうしても見たかった」
――一番泣いたのは橋本さん？
橋本「大倉（忠義）くんに“泣いたな”と言われた。今回（武道館公演は）大倉くんが協力してくださった」
――日本武道館でやりたいことは。
稲葉通陽「ある種僕らの目標で通過点。さらに高みを目指せることが見つかれば」
川崎星輝「ドラムセットがTOKIOの松岡（昌宏）くんのお下がり。先輩の気持ちもつなげるようにステージに立ちたい」
――結成からの1年はいかがでしたか。
矢花黎「変な言い方ですけど嫌でも一緒にいた。気付いてないけど息は合ってきたかも」
――ファンの皆さんへのメッセージを。
橋本「武道館を経て、絶対に8人でデビューをつかみたい。応援してくれたら」
菅田琳寧「武道館行くぞ！」
全員「おー！」