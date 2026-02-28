スポニチ

写真拡大

　ジュニアの8人組「B＆ZAI（バンザイ）」が27日、初の全国ツアーの東京ガーデンシアター公演を行った。バンド曲「衝動　Never　end」やダンスナンバー「KISS’N’DOL」など30曲を熱唱。ロックの聖地・日本武道館でのライブ開催という吉報を8000人のBaetZ（ビーツ、ファンの総称）に届けた。

　【B＆ZAIに聞く】

　――武道館おめでとうございます。

　橋本涼「B＆ZAIになる時の夢が武道館に立つ。そしてバンドリーダーで支えてくれた矢花が武道館でベースを弾くところがどうしても見たかった」

　――一番泣いたのは橋本さん？

　橋本「大倉（忠義）くんに“泣いたな”と言われた。今回（武道館公演は）大倉くんが協力してくださった」

　――日本武道館でやりたいことは。

　稲葉通陽「ある種僕らの目標で通過点。さらに高みを目指せることが見つかれば」

　川崎星輝「ドラムセットがTOKIOの松岡（昌宏）くんのお下がり。先輩の気持ちもつなげるようにステージに立ちたい」

　――結成からの1年はいかがでしたか。

　矢花黎「変な言い方ですけど嫌でも一緒にいた。気付いてないけど息は合ってきたかも」

　――ファンの皆さんへのメッセージを。

　橋本「武道館を経て、絶対に8人でデビューをつかみたい。応援してくれたら」

　菅田琳寧「武道館行くぞ！」

　全員「おー！」