ジュニアの8人組「B＆ZAI（バンザイ）」が27日、初の全国ツアーの東京ガーデンシアター公演を行った。バンド曲「衝動 Never end」やダンスナンバー「KISS’N’DOL」など30曲を熱唱。ロックの聖地・日本武道館でのライブ開催という吉報を8000人のBaetZ（ビーツ、ファンの総称）に届けた。

アンコールで会場が暗転し、モニターに「ATTENTION」の文字が映し出された。その後、ツアーの追加公演で5月8、9日に日本武道館で3公演を行うことが発表され、観客はどよめいた。メンバーにもサプライズで「うわー！」「やった！」と喜んだ。昨年2月の結成時からの目標で、橋本涼（25）は「1年前、B＆ZAI始めて良かった」と男泣き。稲葉通陽（20）も涙した。

STARTO ENTERTAINMENTのタレントがデビュー前に日本武道館で単独公演を行うのは、1995年のKinKi Kids（現DOMOTO）以来31年ぶり。バンドスタイルの先輩、TOKIOやSUPER EIGHTも立ってきた場所だ。矢花黎（25）は「バンドをやってた先輩の聖地でもある。そこに恥じない、デッカい音をかませたら」とロック魂とアイドル魂を胸に意気込んだ。