£Â¡õ£Ú£Á£É¡¡·ëÀ®£±Ç¯¤ÇÌ´¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ø¡ÖÂçÁÒ·¯¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡Ä¡×¡ÖÀèÇÚÊý¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×£¸¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î£¸¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â¡õ£Ú£Á£É¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¡×¤¬£²£·Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Â¡õ£Ú£Á£É¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£¶¡¡¡½£Ò£Ï£Ã£Ë¡Ç£Î¡Ç£Ä£Ï£Ì¡½¡×¡ÊÁ´£±£°¤«½ê£²£¹¸ø±é¡¢·×£¸Ëü£³£²£°£°¿ÍÆ°°÷¡Ë¤ÎÅìµþ¸ø±é£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢£µ·î£¸¡¢£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¸ø±é¤Ï¡¢£±£¹£¹£µÇ¯¤Î£Ë£é£î£Ë£é¡¡£Ë£é£ä£ó°ÊÍè¡¢£³£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼£¸¿Í¤Î¼ç¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡¡¢§¶¶ËÜÎÃ¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë£²£°£°£°Ç¯£±£°·î£³£°Æü¡¢¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡££²£µºÐ¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÌð²Ö¤¬¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¯»Ñ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡ÊÆ±½ê¸ø±é¤Ë¤Ï¡ËÂçÁÒ¡ÊÃéµÁ¡Ë·¯¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ÈËÍ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤±¡£¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¢§°ðÍÕÄÌÍÛ¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¡¦¤ß¤Á¤Ï¤ë¡Ë£²£°£°£µÇ¯£±£°·î£±£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡££²£°ºÐ¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÏÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÉðÆ»´Û¤Ç£Â¡õ£Ú£Á£É¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¢§ËÜ¹â¹î¼ù¡Ê¤â¤È¤À¤«¡¦¤«¤Ä¤¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£±£²·î£¶Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£·ºÐ¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤ÄÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊËÜÈÖ¤Ï¡Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤Î¶Ê¤ò¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡¢§º£ÌîÂçµ±¡Ê¤³¤ó¤Î¡¦¤¿¤¤¤¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£±£±·î£²£´Æü¡¢¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡££²£¶ºÐ¡£¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡ÖÉðÆ»´Û¤ÏµÒÀÊ¤¬±ß·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ß·Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡ª¥»¥Ã¥È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ì¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¢§ÎëÌÚÍª¿Î¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¤¸¤ó¡Ë£²£°£°£´Ç¯£¹·î£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡££²£±ºÐ¡£¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¥¥Ã¥º¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤Ä¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£²Î¤È³Ú´ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿£Â¡õ£Ú£Á£É¤é¤·¤¤¸ø±é¤¬¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×
¡¡¢§¿ûÅÄÎÖÇ«¡Ê¤¹¤²¤¿¡¦¤ê¤ó¤Í¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£µ·î£±£²Æü¡¢¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡££²£·ºÐ¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹¡õ¥®¥¿¡¼¡ÖÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¡Ê¼«¿È¤¬Ê±¤¹¤ë¥¥ã¥é¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ê¤ó¤Í¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¢§Ìð²ÖóÕ¡Ê¤ä¤Ð¤Ê¡¦¤ì¤¤¡Ë£²£°£°£°Ç¯£¸·î£±£°Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£µºÐ¡£¥Ù¡¼¥¹¡ÖÄ¾¶á¤Ç¸À¤¦¤È¡Ê£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡Ë£Å£É£Ç£È£Ô¤µ¤ó¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò£¸¿Í¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤¬ÉðÆ»´Û¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¯¤é¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡££Â¡õ£Ú£Á£É¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª£³¸ø±é¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥É¥¥É¥¡£¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÀèÇÚÊý¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ç¤Ç¤Ã¤«¤¤²»¤ò¡Ê³Ú¶Ê¤Ë¡Ë¾è¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¢§Àî粼À±µ±¡Ê¤«¤ï¤µ¤¡¦¤Û¤·¤¡Ë£²£°£°£µÇ¯£³·î£²£¸Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£°ºÐ¡£¥É¥é¥à¡ÖËÍ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤Ï£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¾¾²¬¡Ê¾»¹¨¡Ë¤µ¤ó¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¡£ÀèÇÚ¤Î°Õ»Ö¤â·Ñ¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÎÅÁÅý¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ö¹â¤¯¤·¤¿¤¤¡£ËÍ¤é¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×