資金繰り改善期待とコスト高リスクを同時に把握！けんせつくん「建設業利用者景況感アンケート調査結果版」

2026年2月27日、東京都品川区のウィットが、建設業向けファクタリング「けんせつくん」利用者調査の結果を公表しました。

調査では、今後1年の資金繰りが「やや改善」と答えた層が81.3%に達し、景況感の回復期待が見える内容となりました。

一方で、資材価格と人件費の上昇が重荷という声も強く、建設現場のキャッシュフロー管理は引き続き要対策です！

けんせつくん「建設業利用者景況感アンケート調査結果版」

調査期間：2025年12月15日〜2026年1月20日調査方法：Webアンケート有効回答数：76件「やや改善」：81.3%「改善」：14.7%

ウィットは、急ぎや少額ニーズにも対応するファクタリングを主力に、中小企業と個人事業主の資金調達を支援する企業です。

同社の「けんせつくん」は、建設業の実務に合わせた小口対応と非対面スピード審査を組み合わせたサービスとして運用されています。

今回の調査は、利用経験者の実感ベースで景況感と資金課題を同時に可視化した点が特徴です。

改善期待の裏で残るコスト上昇プレッシャー

資材価格の変動：25.3%人件費の増加：19.1%銀行融資の厳格化：11.1%元請の支払い条件変更：11.1%

資金繰りに前向きな見通しが広がる一方で、コスト上昇要因への警戒感は依然として強い結果になりました。

とくに資材価格の変動は4分の1を占め、現場ごとの利益管理に直接響くテーマとなっています。

人件費の増加も2割近くを占めており、受注が戻っても利益が削られやすい構図が続く状況です。

売上回復だけで安心できないという建設業らしい実務感覚が、数値にもはっきり表れた調査です。

資金不足の発火点は融資難と入出金タイミング

銀行融資の難しさ：19.1%税金・保険料等の支払い：14.2%下請けへの支払い重複：11.7%元請からの支払い遅れ：11.1%

資金不足のきっかけとして最も多かったのは、銀行融資の難しさでした。

税金や保険料の支払いタイミングが重なる局面も多く、黒字でも一時的に現金が薄くなる場面が発生しています。

建設業は支払い先行になりやすいため、元請入金の遅れが重なるとキャッシュの谷が深くなりやすい業態です。

「仕事はあるのに資金が詰まる」という声が出やすい背景が、この設問で具体化されています！

利用頻度データが示す“必要時活用”の実態

月1回程度：50.0%必要なときのみ：27.9%初回利用：11.8%月2回以上：10.3%

利用頻度は「月1回程度」が最多で、常時利用より必要時に使う運用が主流です。

必要なときのみの利用も3割近くあり、資金調達を固定化せず機動的に選ぶ傾向が見えています。

この結果は、建設業の資金需要が案件進行や支払タイミングで波打つ実態と整合する内容です。

定期利用とスポット利用を併用しながら、資金の谷を埋める運用が進行中。

利用後の効果と小規模事業者への適合性

精神的に安心できた：33.9%支払い遅延への不安が減った：28.2%資金繰りが安定した：19.4%利用前と変わらない：2.4%

利用後の変化では、精神的な安心感と支払い不安の軽減が上位を占めました。

単なる資金調達手段ではなく、経営判断の余裕を取り戻す効果が実感されている点が印象的です。

回答者属性では「建設」65.5%、「設備」17.9%が中心で、業種の偏りは小規模実務層に集中しています。

従業員規模も1〜5名が61.3%で最多となっており、小口・短期ニーズへの適合性が高いサービス設計です。

最短2時間の非対面資金化や30万〜500万円の小口対応が、実際の利用層と噛み合った結果です！

今回の調査は、景況感が回復方向でも資材費と人件費が利益を圧迫するという、建設業のリアルを具体的に示しました。

「改善期待」と「コスト警戒」が同時に進む局面では、融資以外の選択肢を持つことが経営の柔軟性につながります。

現場の支払いを止めずに案件を回すための資金戦略として、ファクタリング活用の実務価値がさらに高まりそうです☆

よくある質問

Q. 今後1年の資金繰り見通しで最多だった回答は何ですか？

「やや改善」が81.3%で最多でした。

Q. 建設業の資金繰り悪化要因で最も多かった項目は何ですか？

「資材価格の変動」が25.3%で最多でした。

Q. けんせつくんの利用頻度はどの層が中心ですか？

「月1回程度」が50.0%で中心となり、「必要なときのみ」が27.9%で続いています。

Q. 利用後の効果で最も高かった項目は何ですか？

「精神的に安心できた」が33.9%で最も高い結果でした。





