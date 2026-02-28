B¡õZAI¡¢¥¥ó¥°ÊÍèÌó31Ç¯¤Ö¤ê¡ª¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç°ÛÎã¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é·èÄê¡Ö¤¢¤È¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤±¡×
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×B¡õZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¤¬27Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖB¡õZAI LIVE TOUR 2026¡¡¡ÝROCK¡ÇN¡ÇDOL¡Ý¡×Åìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é2days¡Ê5·î8¡¢9Æü¡¢Á´3¸ø±é¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢8¿Í¤Ï¡Ö¥¬¥Á¡ª¡©¡×¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¤é¤»¤ËÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢»Ä¤¹¤Ï1¶Ê¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬8¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¡¹Åª¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¶ËÜÎÃ¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÎÞ¡£¡Ö1Ç¯Á°¡¢B¡õZAI¤ò»Ï¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ·¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯2·î¤Î»öÌ³½êÆâºÆÊÔ¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¡£·ëÀ®¤«¤éÌó1Ç¯¤Ç¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ê¤É·×100¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ð¥ó¥É·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æµ±¤¤òÁý¤¹¡£¡¡ÉðÆ»´Û¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ»ÃÏ¡£Æ±½ê¤Ç¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï¡¢1995Ç¯¤ÎKinKi Kids¡Ê¸½DOMOTO¡Ë°ÊÍèÌó31Ç¯¤Ö¤ê¡£TOKIO¤äSUPER EIGHT¤Ê¤É¥Ð¥ó¥É¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°ÀèÇÚ¤âÆ§¤ó¤ÀÂçÉñÂæ¤À¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ð¤Ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÌð²ÖóÕ¡Ë¤ËÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌð²Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£²»³Ú¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤Ìð²Ö¤Ï¡ÖB¡õZAI¤ÈÎ©¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â²á¤®¤ó¡©¡×¤ÈÊ¨¤¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡Ê27¡Ë¤Ï¡ÖÄ»È©»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇÁ°Îó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë´î¤Ó¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î¡ÈÌ´¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±½ê¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·È¤ï¤ëSUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤Î¿ÔÎÏ¤â¤¢¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡£ºò½©¤ÎÂçÁÒ¤é¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò8¿Í¤¬´Õ¾Þ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¸ø±é¤Ë¤ÏÂçÁÒ¤¬Ë¬Ìä¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¡Øµã¤¤¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢µã¤´é¤Ï¤â¤¦¸«¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¡ØROCK¡ÇN¡ÇDOL¡Ý¡Ù¤ò·Ç¤²¤ÆÉðÆ»´Û¡£¤¢¤È¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤±¡×¡¢ËÜüâ¹î¼ù¡Ê27¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ©¤à¾ì½ê¤Î½Å¤ß¤ò¼Â´¶¡£8¤Ä¤Î²»¿§¤È¸ÝÆ°¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Æ¡¢Âç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£
¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡ÖKISS¡ÇN¡ÇDOL¡×¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê30¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û