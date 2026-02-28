¥¸¥å¥Ë¥¢B¡õZAI¡¢TOKIO¤Î³Ú´ï¼õ¤±·Ñ¤®ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¡ÖÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡×ÂçÁÒÃéµÁ¤â¿ÔÎÏ
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×B¡õZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¤¬27Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖB¡õZAI LIVE TOUR 2026¡¡¡ÝROCK¡ÇN¡ÇDOL¡Ý¡×Åìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é2days¡Ê5·î8¡¢9Æü¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢8¿Í¤Ï¡Ö¥¬¥Á¡ª¡©¡×¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¤é¤»¤ËÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡û¡ÄÂçÀèÇÚ¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µTOKIO¾¾²¬¾»¹¨¡Ê49¡Ë¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤Çº£¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÀîùõÀ±µ±¡Ê20¡Ë¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÇØ¶Ú¤òÀµ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾ëÅçÌÐ¡Ê55¡Ë¤Î¥®¥¿¡¼¤òÎëÌÚÍª¿Î¡Ê21¡Ë¡¢µ¡ºà¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤òº£ÌîÂçµ±¡Ê26¡Ë¤¬¡¢Ìð²Ö¤ÏÄ¹À¥ÃÒÌé¡Ê47¡Ë¤Î¥¢¥ó¥×¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìð²Ö¤Ï¡ÖTOKIO·»¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇEIGHT·»¤µ¤ó¤Î·×¤é¤¤¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡ÊÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¡ËÀèÇÚ¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â1¸Ä¾è¤Ã¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£