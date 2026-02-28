B&ZAI川崎星輝・松岡昌宏のドラムセットで武道館のステージへ 矢花黎は長瀬智也の機材を購入
8人組グループ・B&ZAI（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹※高＝はしごだか、鈴木悠仁、川崎星輝※崎＝たつさき、稲葉通陽）が27日、東京ガーデンシアターで『B&ZAILIVETOUR2026-ROCK’N’DOL-』を開催した。ライブ終盤では5月8、9日に念願の日本武道館での単独公演がサプライズ発表。終演後の囲み取材でメンバーが喜びを語った。
【写真】カッコイイ⋯圧巻のパフォーマンスを披露するB&ZAI
グループ名のB&ZAIには“バンド”の意味も込められており、先輩・TOKIOやSUPER EIGHTと同様にバンドマンの聖地・武道館に自分たちも立つことに橋本は「バンドアイドルを示すことが僕たちのやるべきこと。あのかっこいい兄さんたちに続きたい」と気炎をあげる。
そんななか、ドラムを担当する川崎は「（本編で使用している）あのドラムセットはTOKIOさんの松岡（昌宏）くんのお下がりです」と報告。「だからこそそのドラムセットを武道館で叩ける。先輩の意志を継ぐという意味でも先輩の気持ちものっけて僕らがステージに立ちたい」と思いを込めた。本高は「矢花もあれですよね。長瀬くん」と振ると、矢花は「数年前に長瀬くんの機材を購入しまして…」と打ち明け驚かせる。
「ご本人と連絡をとったわけではなく、使わなくなった機材を売却なさって。その一個をつかみとりまして…。TOMOYA・NAGASEって入ってます。TOKIO兄さんがサマソニに出された時に使っていた機材。僕はなんとか情報の流出を弊社に戻して…。機材のなかにも「宙船」とか名前が入ってたり。兄さん方の機材にお世話になってます」といい、「それを踏まえて、武道館で、我々の力で連れて帰ってこれた」と感慨に浸った。
ジュニアとして単独での武道館公演は異例。橋本は「この『ROCK’N’DOL』を掲げて武道館を経て、僕達がつかみとるのはデビューひとつ。しっかり頑張りたい」と改めて奮起し、本高も「僕らもジュニアでやらせていただける場所という認識でもなかったので、しっかりパフォーマンスでお返ししたい」と気合を入れた。
実は武道館公演はジュニアのプロデュースも手掛けるSUPER EIGHT・大倉忠義の尽力によって実現したそう。矢花は「TOKIO兄さんのサウンドを受け継がせていただいて、それを大倉くん、エイト兄さんの助けで武道館に立たせていただいて。バンドの聖地でもありますがバンドをやっていた先輩の聖地というのものっかるのでそこに恥じないように、でっかい音をかませたら」と力強く意気込んでいた。
同ツアーでは全国10ヶ所29公演、8万3200人を動員。同所では1公演8000人。2日間3公演で2万4000人を動員する。同ライブでは、B&ZAIは"自分たちらしさ”を追求する中で辿り着いた『ROCKNDOL』 (ROCK × IDOL) という道標を体現。バンドとして、アイドルとして、エンターテイナーとして、自分たちらしい未来を創っていきたいう想いが込められたツアータイトルを掲げ、歌、ダンス、バンド、笑いが詰まった多彩なステージを繰り広げた。
グループ名のB&ZAIには“バンド”の意味も込められており、先輩・TOKIOやSUPER EIGHTと同様にバンドマンの聖地・武道館に自分たちも立つことに橋本は「バンドアイドルを示すことが僕たちのやるべきこと。あのかっこいい兄さんたちに続きたい」と気炎をあげる。
そんななか、ドラムを担当する川崎は「（本編で使用している）あのドラムセットはTOKIOさんの松岡（昌宏）くんのお下がりです」と報告。「だからこそそのドラムセットを武道館で叩ける。先輩の意志を継ぐという意味でも先輩の気持ちものっけて僕らがステージに立ちたい」と思いを込めた。本高は「矢花もあれですよね。長瀬くん」と振ると、矢花は「数年前に長瀬くんの機材を購入しまして…」と打ち明け驚かせる。
「ご本人と連絡をとったわけではなく、使わなくなった機材を売却なさって。その一個をつかみとりまして…。TOMOYA・NAGASEって入ってます。TOKIO兄さんがサマソニに出された時に使っていた機材。僕はなんとか情報の流出を弊社に戻して…。機材のなかにも「宙船」とか名前が入ってたり。兄さん方の機材にお世話になってます」といい、「それを踏まえて、武道館で、我々の力で連れて帰ってこれた」と感慨に浸った。
ジュニアとして単独での武道館公演は異例。橋本は「この『ROCK’N’DOL』を掲げて武道館を経て、僕達がつかみとるのはデビューひとつ。しっかり頑張りたい」と改めて奮起し、本高も「僕らもジュニアでやらせていただける場所という認識でもなかったので、しっかりパフォーマンスでお返ししたい」と気合を入れた。
実は武道館公演はジュニアのプロデュースも手掛けるSUPER EIGHT・大倉忠義の尽力によって実現したそう。矢花は「TOKIO兄さんのサウンドを受け継がせていただいて、それを大倉くん、エイト兄さんの助けで武道館に立たせていただいて。バンドの聖地でもありますがバンドをやっていた先輩の聖地というのものっかるのでそこに恥じないように、でっかい音をかませたら」と力強く意気込んでいた。
同ツアーでは全国10ヶ所29公演、8万3200人を動員。同所では1公演8000人。2日間3公演で2万4000人を動員する。同ライブでは、B&ZAIは"自分たちらしさ”を追求する中で辿り着いた『ROCKNDOL』 (ROCK × IDOL) という道標を体現。バンドとして、アイドルとして、エンターテイナーとして、自分たちらしい未来を創っていきたいう想いが込められたツアータイトルを掲げ、歌、ダンス、バンド、笑いが詰まった多彩なステージを繰り広げた。