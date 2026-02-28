B¡õZAI¶¶ËÜÎÃ¡ÖÌð²Ö¤¬¥Ù¡¼¥¹¤òÉðÆ»´Û¤Ç¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¿°ìÌä°ìÅú
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×B¡õZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¤¬27Æü¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖB¡õZAI LIVE TOUR 2026¡¡¡ÝROCK'N'DOL¡Ý¡×Åìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é2days¡Ê5·î8¡¢9Æü¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢8¿Í¤Ï¡Ö¥¬¥Á¡©¡ª¡×¤È´°Á´¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¸ø±é¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà°ìÌä°ìÅú¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡ÝÉðÆ»´Û¸ø±é·èÄê¤Ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬ÎÞ
¶¶ËÜ¡¡B¡õZAI¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Ìð²Ö¡ÊóÕ¡Ë¤¬¥Ù¡¼¥¹¤òÉðÆ»´Û¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤È»×¤¦¤È²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ð¤Ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÌð²Ö¡Ë¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ÎÎÉ¤µ¤È¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢TOKIOÀèÇÚ¤ÎDVD¤ò¡Ö¸«¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¸«¤Æ¡ØÉðÆ»´Û¤«¤Ã¤±¤¨¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÀäÂÐÎ©¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êTOKIO¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ç¤«¤¤¤Ç¤¹¡£
Ìð²Ö¡¡Ä¾¶á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢SUPER EIGHT¤µ¤ó¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤³¤¬ÉðÆ»´Û¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¯¤é¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î²ñ¾ì¤Ç3¸ø±é¤â¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ý¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÂÆ²¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê
ËÜüâ¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¡ÖROCK'N'DOL¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¹½À®¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÆüËÜ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ëÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ýº£ÆüÊ¹¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê
Àîùõ¡¡ËÜÅö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý°ìÈÖµã¤¤¤¿¤Î¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¡©
¶¶ËÜ¡¡²¶µã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©´À¡¢´À¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¤¦¤½¡£ÂçÁÒ¡ÊÃéµÁ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµã¤¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ¡£
¸µüâ¡¡¤Ï¤·¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤¿¤Î¤òÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÏÂçÁÒ·¯¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤µ¤Ã¤¤½¤ì¤âËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µüâ¡¡ËÍ¤é¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃÎ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÂç¿Í¤Î¸ý»ß¤á¤òÂçÁÒ·¯¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶¶ËÜ¡¡ºÇ¹â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¸µüâ¡¡¤µ¤Ã¤Ê¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤³¤ì¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Àîùõ¡¡ÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤âËÍ¤é¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ñÁÛÅ·³°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤â¤Ç¤¤¿¤é¤È¾¡¼ê¤ËÌÑÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶ËÜ¡¡¡Ê°ðÍÕ¤Ë¸þ¤±¡Ë·¯¤Ï¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤«¡©¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤¾¡£
°ðÍÕ¡¡º£²óÉðÆ»´Û¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëB¡õZAI¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ä¤Ä¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¤µ¤é¤Ë¹â¤ßÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£Ìî¡¡µÒÀÊ¤¬±ß·Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢±ß·Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¥»¥Ã¥È¤âÏÃ¤·¤¢¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ©¤Ä¤Î¤¬¤à¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢²Î¤È³Ú´ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿B¡õZAI¤é¤·¤¤¸ø±é¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìð²Ö¡¡ÆüËÜ¤Î¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë²ñ¾ì¤Ç¸µ¹æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤«¡Ä¡©
¡Ý¡Ê¶ÚÆù¥¥ã¥é¤Î¡Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ê¤ó¤Í¤µ¤ó¡×¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«
¿ûÅÄ¡¡¥×¥é¥ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£ÉðÆ»´Û¤Ï²»³Ú¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¤¹¡¼¤Ñ¡¼¤ê¤ó¤Í¤µ¤ó¤¬¡Ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¤ä¤Ä¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¶¶ËÜ¡¡Â¿Ê¬¡¢ÂçÁÒ·¯¤¬¿¿´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
¢¡B¡õZAI¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤ÎºÆÊÔ¤Çº£Ç¯2·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥®¥¿¡¼¤ä¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡£¡ÖB¡õ¡×¤Ï¥Ð¥ó¥É¡¢¡ÖZAI¡×¤Ï°ïºà¤äºâ»º¤ò»Ø¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Çºâ¤ò¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£