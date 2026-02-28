B&ZAI¡¢¡È°ÛÎã¡É¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÃ±ÆÈÉðÆ»´Û·èÄê¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ç¶¶ËÜÎÃ¤¬ÎÞ¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦B&ZAI¡Ê¶¶ËÜÎÃ¡¢Ìð²ÖóÕ¡¢º£ÌîÂçµ±¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡¢ËÜ¹â¹î¼ù¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¡¢ÀîºêÀ±µ±¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¢°ðÍÕÄÌÍÛ¡Ë¤¬27Æü¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¡ØB&ZAI LIVETOUR2026-ROCK¡ÇN¡ÇDOL-¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤È¤Ê¤ëÃ±ÆÈÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ê5·î8Æü¡¢9Æü¤Î3¸ø±é¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£8000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Í¯¤¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¶¶ËÜ¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤⋯°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëB&ZAI
¡¡Á´¹ñ10¥ö½ê29¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï·×8Ëü3200¿Í¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï2Æü´Ö3¸ø±é¤Ç2Ëü4000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£B&ZAI¤¬Éð´ï¤È¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢¡ØROCK¡ÇN¡ÇDOL¡Ù¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÈROCK¡ßIDOL¡É¤È¤¤¤¦Æ»É¸¤ò·Ç¤²¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¾Ð¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¤âµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿Âç½¼¼Â¤ÎÌó2»þ´Ö30Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡YouTubeºÆÀ¸²ó¿ô300Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿²¦Æ»¤Î²Æ¥½¥ó¥°¡Ö¤Ê¤Ä¢¡¤¢¤¤¡×¡Ê¢¡¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¥³¡¼¥ë¤ä¥¥å¡¼¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ï²Æµ¤Ê¬¤Ë¡£½é¤Î¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤ë¡ÖDangerholic¡×¡ÊSnow Man¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú´ï¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¡£Å·¿¿¤é¤ó¤Þ¤ó¤ÊºÇÇ¯¾¯¡¦°ðÍÕ¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÍ¥²í¤Ê²»¿§¤¬³Ú¶Ê¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤à¡£¶Ê´Ö¤Î¶»¥¥å¥ó¤»¤ê¤Õ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥¹¥¤¹¤®¤Æ¡×¡Êtimelesz¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖB&ZAI¡ÊËüºÐ¡Ë¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈäÏª¡£Àîºê¤Ï¤Ò¤È¤ê¡Ö1ÈÖ¤«¤ï¤¤¤¯B&ZAI¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥ºÉÕ¤¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÅÙ¶»¤È°¦¤¤ç¤¦¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡õ¥®¥ã¥ëÃË¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿À£·à¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÖMATSURI¡ùFEVER¡×¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢¡Ö»ä¤Î¥ª¥¥Æ¡×¡Ê¥Á¥¥ó¥Ð¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤Ç¤Ï°áÁõ¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËþºÜ¡£¤¯¤¸°ú¤¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ëÆüÂØ¤ï¤ê±é½Ð¤Ç¤ÏÈþµÓ¥®¥ã¥ë¶¶ËÜ¡õÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥®¥ã¥ëÃË¡¦Ìð²Ö¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÅ¾¡¢ÏÂ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÅÅ¾þ¤Î¤Ä¤¤¤¿ÌÌ¤ä»±¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Àîºê¤¬ÃåÊª»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤½êºî¤ÇÉñ¤¤¡¢Ìð²Ö¤Ï»°Ì£Àþ¤ÎÀûÎ§¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬·î¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±Ç¤¨¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¿·¶Ê¡ÖKISS'N'DOL¡×¤Ç¤Ï»öÌ³½êÅÁÅý¤Î¡È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¡É¤ÇÂç¿Í¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¡¢¿ûÅÄ¤¬¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ê¤ó¤Í¤µ¤ó¡É¤Ë¤Õ¤ó¤·¡¢¼«Ëý¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éËë¤ò¤¢¤±¤ë¡£µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇº¤ß¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ê¤ó¤Í¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¶¶ËÜ¤Î»ØÌ¾¤ÇµÒÀÊ¤«¤é¡Ö¶»¶Ú¤Ë1ÈÖ¤¤¤¤¶Ú¥È¥ì¡×¤ò¼ÁÌä¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ê¤ó¤Í¤µ¤ó¤Ï¡¢NEWS¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¤ÎÆ°¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¤ªÌóÂ«¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«¿È¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò°ú¤¤Á¤®¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¾Ð´éÁ´³«¤Î¿ûÅÄ¤Ï¤Û¤Ü¤·¤ã¤Ù¤é¤º¡¢¥¯¡¼¥ë¡Ê¡©¡Ë¥¥ã¥é¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÀÅ¼ä¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡ÊKing & Prince¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Àîºê¤¬¸ª¤¬¤±¥É¥é¥à¤Ç¸ÝÅ«Ââ¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎ¨¤¤¡¢Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÀÅ¼ä¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤äÈþ¤·¤¤¥Õ¥§¥¤¥¯¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¯¡ÖYOU¡×¡ÊKAT-TUN¡Ë¤òÃ´¤¦º£Ìî¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Î¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡ÖSomething from Nothing¡×¡ÊSixTONES¡Ë¤Ç¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¶¶ËÜ¤È¥À¥Ö¥ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÌ³¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëËÜüâ¤ÎÄã²»¥é¥Ã¥×¤Ï¤è¤êÎÏ¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¡¢³Ú´ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Î¾§ÌÌ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À®Ä¹¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡¡½ªÈ×¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤¬¥«¥é¡¼¥µ¥ó¥°¥é¥¹±Û¤·¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ëÀþ¤òµÒÀÊ¤ØÁ÷¤ê¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ8¿Í¤¬¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ËºÆ½¸·ë¡£Ç®¤¤¥·¥ã¥¦¥È¤ä½ÅÄã²»¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç²»¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢²ñ¾ì¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ÏËÜ¹â¤¬ÁÕ¤Ç¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖOne Love¡×¡ÊÍò¡Ë¡£½ãÅÙ100¡ó¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤òºÇ¸å¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ÇÌ¥¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈROCK¡ÇN¡ÇDOL¡É¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿8¿Í¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¾ÜºÙ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÍÉ¤ì¡¢¡Ö¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁûÁ³¡£¶¶ËÜ¤ÏÆ·¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¸ì¤ê¡¢°ðÍÕ¤äËÜ¹â¤é¤âÌÜ¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î²»³ÚÌÌ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ìð²Ö¤Ï¡Ö¤¨¡Ä¥¬¥Á¡Ä¡×¤ÈÊòÁ³¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ù¤§¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¡£²¶¡¢¥Ð¥Ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÌð²Ö¡Ë¤ËÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤Ä¤âÆ²¡¹¤È¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÁÛ¤¤¤ÊÍ¥¤·¤µ¤òÇÁ¤«¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢¿ûÅÄ¤Ï¡ÖÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤ËÏÓ¤ÎÄ»È©¤ò¸«¤»¤ëÌµ¼Ùµ¤¤µ¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÁ´°÷¤Ç³Ú´ï±éÁÕ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¾×Æ° Never end¡×¡£Ìð²Ö¤ÏÉðÆ»´Û¤ÎÈ¯É½¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤òÃÆ¤¯¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Èº¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¡£¤½¤Î¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò°®¤ê¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²ñ¾ì¤Ï´¿´î¤Î¥à¡¼¥É¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
