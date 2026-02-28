ÉðÆ»´Û¸ø±é·è¤á¤¿B&ZAI¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤·¤¿¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤½¤Ã¤Á¤¬µã¤¯¤Î¡×¡¿°ìÌä°ìÅú
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×B¡õZAI¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¤¬27Æü¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖB¡õZAI LIVE TOUR 2026¡¡¡ÝROCK'N'DOL¡Ý¡×Åìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é2days¡Ê5·î8¡¢9Æü¡Ë¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢8¿Í¤Ï¡Ö¥¬¥Á¡©¡ª¡×¤È´°Á´¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¸ø±é¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà°ìÌä°ìÅú¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û
¡ÝB¡õZAI¤Î¡ÖB¡×¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ò°ÕÌ£¡¢ÉðÆ»´Û¤Î°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤
¶¶ËÜ¡¡TOKIO¤µ¤ó¤¬ÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯8¿Í¤ÇSUPER EIGHT¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë²¶¤é¤ÏÂ³¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤³¤³¤ÇB¡õZAI¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·»¤µ¤ó¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Àîùõ¡¡½é½Ð¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬º£»È¤Ã¤Æ¤ë¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¡¢¾¾²¬¡Ê¾»¹¨¡Ë¤¯¤ó¤Î¤ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤òÉðÆ»´Û¤Ç¤¿¤¿¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÀèÇÚ¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤êÀèÇÚ¤Îµ¤»ý¤Á¤â1¸Ä¾è¤Ã¤±¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
Ìð²Ö¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ï·ë¹½TOKIO¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÎëÌÚÍª¿Î¤â¾ëÅç¤Î¥®¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¡Ê¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬´¶Æ°¤ÇÎÞ¤·¡Ë
¶¶ËÜ¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤è¡¢¤½¤Ã¤Á¤¬µã¤¯¤Î¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡Ý¤â¤¦1ÅÙ¡¢¤½¤Î³Ú´ï¤¬ÉðÆ»´Û¤ËÌá¤ë
Ìð²Ö¡¡TOKIO·»¤µ¤ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òEIGHT·»¤µ¤ó¤Î¼ê½õ¤±¤ÇÉðÆ»´Û¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â1¸Ä¾è¤Ã¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤«¤Þ¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¡©
Àîùõ¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¤Î¥É¥é¥à¤Ç¤¹¡£
Ìð²Ö¡¡¿ôÇ¯Á°¤ËÄ¹À¥¡ÊÃÒÌé¡Ë·¯¤Îµ¡ºà¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤´ËÜ¿Í¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¡ºà¡¢ÇäµÑ¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò´ñÀ×Åª¤Ë1¸Ä¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Ì¾Á°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£TOKIO·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¡×¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¡ºà¤ò¤Ê¤ó¤È¤«ÊÀ¼Ò¤ËÌá¤·¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë·»¤µ¤óÊý¤Îµ¡ºà¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1²ó²æ¡¹¤ÎÎÏ¤ÇÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤ò²æ¡¹¤ÎÎÏ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤«¤Ê¤ê´¶³´¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÉðÆ»´Û¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¶¶ËÜ¡¡¡Ê¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ËËÍ¤¬´ðÈ×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯º²¤âÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉôÊ¬¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖROCK'N'DOL¡×¡£¤³¤ì¤ÇÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤Î¡ÖROCK'N'DOL¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÉðÆ»´Û¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¢¤ÈËÍ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤±¡£
ËÜüâ¡¡ËÍ¤é¤â¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ç§¼±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡B¡õZAI¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤ÎºÆÊÔ¤Çº£Ç¯2·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥®¥¿¡¼¤ä¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤Ç¤¤ë¡£¡ÖB¡õ¡×¤Ï¥Ð¥ó¥É¡¢¡ÖZAI¡×¤Ï°ïºà¤äºâ»º¤ò»Ø¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Çºâ¤ò¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£