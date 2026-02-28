データ分析会社「Opta（オプタ）」が27日、決勝トーナメント組み合わせが決定した欧州チャンピオンズリーグ（CL）の優勝確率を発表。前身の欧州チャンピオンズ杯を含め史上最多15度の優勝を誇るレアル・マドリード（スペイン）は2・8％で16チームのうち9番目。マンチェスター・シティー（イングランド）との対戦が決まった1回戦の勝敗予想も35・6％と低かった。

16強が出揃った欧州CLはこの日、決勝トーナメントの組み合わせが決定。Optaは公式サイトで抽選後の優勝確率を発表。スーパーコンピューターによる1万回のシミュレーションのうちアーセナルが27・4％で最も可能性が高かったと報告。次にBミュンヘン（14・3％）、リバプール（12・8％）、マンチェスターC（10・8％）、バルセロナ（7・7％）と続くとされた。

23ー24シーズン以来2季ぶり16度目の優勝を目指すRマドリードは2・8％の9番人気。決勝トーナメント1回戦ではマンチェスターCとの対戦が決定。同サイトによると1回戦突破確率が35・6％と劣勢。プレーオフを含めたノックアウトラウンドでの5シーズン連続の顔合わせは欧州CL史上初という“くじ運”の悪さが人気の低さに響いたもようだ。

また、1回戦突破確率35・6％は16チームのうち13番目。これはクラブ初の本戦出場を決め快進撃を見せる伏兵ボデグリムト（36％）よりも可能性が低いという“衝撃”の数字となった。

≪欧州CL決勝T1回戦突破確率≫

▼アーセナル（イングランド）85・8％

▼リバプール（イングランド）82・3％

▼Bミュンヘン（ドイツ）76・8％

▼マンチェスターC（イングランド）64・3％

▼スポルティング（ポルトガル）64％

▼バルセロナ（スペイン）55・3％

▼Aマドリード（スペイン）53・7％

▼チェルシー（イングランド）53・3％

▼ニューカッスル（イングランド）44・7％

▼パリSG（フランス）46・7％

▼トットナム（イングランド）46・3％

▼ボデグリムト（ノルウェー）36％

▼Rマドリード（スペイン）35・6％

▼アタランタ（イタリア）23・2％

▼ガラタサライ（トルコ）17・7％

▼レーバークーゼン（ドイツ）14・2％

≪欧州CL優勝確率≫

▼アーセナル（イングランド）27・4％

▼Bミュンヘン（ドイツ）14・3％

▼リバプール（イングランド）12・8％

▼マンチェスターC（イングランド）10・8％

▼バルセロナ（スペイン）7・7％

▼チェルシー（イングランド）6・9％

▼ニューカッスル（イングランド）4・7％

▼パリSG（フランス）4・6％

▼Rマドリード（スペイン）2・8％

▼スポルティング（ポルトガル）2・7％

▼Aマドリード（スペイン）2％

▼トットナム（イングランド）1・2％

▼アタランタ（イタリア）1・1％

▼レーバークーゼン（ドイツ）0・5％

▼ボデグリムト（ノルウェー）0・4％

▼ガラタサライ（トルコ）0・2％

※データは全てOptaを参照