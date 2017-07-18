データ分析会社「Opta（オプタ）」が27日、決勝トーナメント組み合わせが決定した欧州チャンピオンズリーグ（CL）の優勝確率を発表。16チームのうちアーセナル（イングランド）が27・4％で優勝候補筆頭と予想。悲願の初優勝を達成する可能性の高さを示した。

16強が出揃った欧州CLはこの日、決勝トーナメントの組み合わせが決定。Optaは公式サイトで抽選後の優勝確率を発表。スーパーコンピューターによる1万回のシミュレーションのうちアーセナルが27・4％で最も可能性が高かったと報告。次にBミュンヘン（14・3％）、リバプール（12・8％）、マンチェスターC（10・8％）、バルセロナ（7・7％）と続くとされた。

アーセナルの人気の高さについて同サイトは決勝トーナメント1回戦の対戦相手がレーバークーゼン（0・5％）、準々決勝で対戦する可能性があるのがボデグリムト（0・4％）かスポルティング（2・7％）であることから「非常に有利な組み合わせになった」と持論を展開した。

また、前身の欧州チャンピオンズ杯を含め史上最多15度の優勝を誇るRマドリードは2・8％の9番人気。決勝トーナメント1回戦でマンチェスターCとの対戦が決まったために優勝確率が低くなったもよう。スーパーコンピューターの対戦予想ではRマドリードの勝率は35・6％。一方、マンチェスターCの勝率は64・3％と優勢だった。

≪Optaが発表した欧州CL優勝確率≫

▼アーセナル（イングランド）27・4％

▼Bミュンヘン（ドイツ）14・3％

▼リバプール（イングランド）12・8％

▼マンチェスターC（イングランド）10・8％

▼バルセロナ（スペイン）7・7％

▼チェルシー（イングランド）6・9％

▼ニューカッスル（イングランド）4・7％

▼パリSG（フランス）4・6％

▼Rマドリード（スペイン）2・8％

▼スポルティング（ポルトガル）2・7％

▼Aマドリード（スペイン）2％

▼トットナム（イングランド）1・2％

▼アタランタ（イタリア）1・1％

▼レーバークーゼン（ドイツ）0・5％

▼ボデグリムト（ノルウェー）0・4％

▼ガラタサライ（トルコ）0・2％