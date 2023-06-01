ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６４２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間13:00）（日本時間03:00）
ダウ平均 48856.37（-642.83 -1.30%）
ナスダック 22633.20（-245.18 -1.07%）
CME日経平均先物 58615（大証終比：-485 -0.83%）
欧州株式27日終値
英FT100 10910.55（+63.85 +0.59%）
独DAX 25284.26（-4.76 -0.02%）
仏CAC40 8580.75（-40.18 -0.47%）
米国債利回り
2年債 3.395（-0.033）
10年債 3.968（-0.036）
30年債 4.634（-0.022）
期待インフレ率 2.261（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.048）
英 国 4.233（-0.041）
カナダ 3.139（-0.033）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.74（+1.53 +2.35%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5254.20（+60.00 +1.16%）
ビットコイン（ドル）
65688.69（-1776.94 -2.63%）
（円建・参考値）
1025万0063円（-277274 -2.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
