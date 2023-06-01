ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は６４２ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間13:00）（日本時間03:00）
ダウ平均　　　48856.37（-642.83　-1.30%）
ナスダック　　　22633.20（-245.18　-1.07%）
CME日経平均先物　58615（大証終比：-485　-0.83%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10910.55（+63.85　+0.59%）
独DAX　 25284.26（-4.76　-0.02%）
仏CAC40　 8580.75（-40.18　-0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.395（-0.033）
10年債　 　3.968（-0.036）
30年債　 　4.634（-0.022）
期待インフレ率　 　2.261（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（-0.048）
英　国　　4.233（-0.041）
カナダ　　3.139（-0.033）
豪　州　　4.651（-0.050）
日　本　　2.111（-0.039）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.74（+1.53　+2.35%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5254.20（+60.00　+1.16%）

ビットコイン（ドル）
65688.69（-1776.94　-2.63%）
（円建・参考値）
1025万0063円（-277274　-2.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ