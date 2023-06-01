ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５９２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は７５０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間12:23）（日本時間02:23）
ダウ平均 48748.54（-750.66 -1.52%）
ナスダック 22604.79（-273.59 -1.20%）
CME日経平均先物 58795（大証終比：-305 -0.52%）
欧州株式27日終値
英FT100 10910.55（+63.85 +0.59%）
独DAX 25284.26（-4.76 -0.02%）
仏CAC40 8580.75（-40.18 -0.47%）
米国債利回り
2年債 3.399（-0.029）
10年債 3.968（-0.036）
30年債 4.634（-0.023）
期待インフレ率 2.272（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.048）
英 国 4.233（-0.041）
カナダ 3.142（-0.030）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.67（+1.46 +2.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5251.60（+57.40 +1.11%）
ビットコイン（ドル）
65311.69（-2153.94 -3.19%）
（円建・参考値）
1019万4502円（-336208 -3.19%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間12:23）（日本時間02:23）
ダウ平均 48748.54（-750.66 -1.52%）
ナスダック 22604.79（-273.59 -1.20%）
CME日経平均先物 58795（大証終比：-305 -0.52%）
欧州株式27日終値
英FT100 10910.55（+63.85 +0.59%）
独DAX 25284.26（-4.76 -0.02%）
仏CAC40 8580.75（-40.18 -0.47%）
米国債利回り
2年債 3.399（-0.029）
10年債 3.968（-0.036）
30年債 4.634（-0.023）
期待インフレ率 2.272（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.048）
英 国 4.233（-0.041）
カナダ 3.142（-0.030）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.67（+1.46 +2.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5251.60（+57.40 +1.11%）
ビットコイン（ドル）
65311.69（-2153.94 -3.19%）
（円建・参考値）
1019万4502円（-336208 -3.19%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ