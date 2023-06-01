ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は７５０ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間12:23）（日本時間02:23）
ダウ平均　　　48748.54（-750.66　-1.52%）
ナスダック　　　22604.79（-273.59　-1.20%）
CME日経平均先物　58795（大証終比：-305　-0.52%）

欧州株式27日終値
英FT100　 10910.55（+63.85　+0.59%）
独DAX　 25284.26（-4.76　-0.02%）
仏CAC40　 8580.75（-40.18　-0.47%）

米国債利回り
2年債　 　3.399（-0.029）
10年債　 　3.968（-0.036）
30年債　 　4.634（-0.023）
期待インフレ率　 　2.272（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（-0.048）
英　国　　4.233（-0.041）
カナダ　　3.142（-0.030）
豪　州　　4.651（-0.050）
日　本　　2.111（-0.039）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.67（+1.46　+2.24%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5251.60（+57.40　+1.11%）

ビットコイン（ドル）
65311.69（-2153.94　-3.19%）
（円建・参考値）
1019万4502円（-336208　-3.19%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ