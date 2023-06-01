英FTがしっかり、独ダックスはほぼ横ばい圏＝欧州株概況



きょうの欧州株式市場はまちまち。 終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比６３．８５ポイント高の１万０９１０．５５ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比４０．１８ポイント安の８５８０．７５ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比４．７６ポイント安の２万５２８４．２６ポイントとなっている。



独ダックスはほぼ横ばい圏。ドイツテレコムの上昇が全体を支えた。ボーダーフォンテレフォニカが独１＆１の買収交渉とエル・エスパニョールが関係者筋情報として報じたことが、ドイツ通信市場の競争緩和期待などによるドイツテレコムの買いにつながった。



英ＦＴはしっかり。医薬品のアストラゼネカ、石油メジャーのシェルなどの買いが全体を支えた。



MINKABU PRESS

