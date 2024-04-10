ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、練習を終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。練習後にメディアの取材に応じた。

この日はまずフィールドで守備練習。バント処理（手前のゴロ）のドリルの際には軽快なランニングスローも披露。フリー打撃では33スイング中、柵越え5発。オープン戦を終えてリラックスしたのか普段以上に笑顔が多く、メジャーリーグ栄養士の讃井さんに「Watermelon!」とスイカのサプリをリクエストする場面もあった。

日本のキャンプとの違いについて聞かれると「朝がやっぱり早い」とした。巨人でのキャンプも早かったが、ブルージェイズのキャンプでは「ちゃんと時間が決められて、パッと終わる」と説明した。

そのため「こっちはその時間のプログラムであったりとか、この時間はこれをする、とか。メリハリがあって練習量も多くていいなと思いました」と振り返った。

岡本はオープン戦4試合を9打数3安打、1本塁打4打点で終えた。これで3戦連続長打で、長打率と出塁率を足したOPSは驚異の1・289。守備も軽快で無失策だった。キャンプを終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。