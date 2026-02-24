ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 日出町の住宅火災 焼け跡から見つかった遺体は住人の女性（83）と判… 日出町の住宅火災 焼け跡から見つかった遺体は住人の女性（83）と判明 大分 日出町の住宅火災 焼け跡から見つかった遺体は住人の女性（83）と判明 大分 2026年2月28日 1時52分 TOSテレビ大分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 日出町（25日） 25日、大分県日出町で起きた住宅1棟が全焼した火事で警察は、27日焼け跡から見つかった遺体はこの家に住む無職の伊東芳子さん83歳と判明したと発表しました。 死因は焼死でした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 日出町で住宅火災 1人の遺体見つかる 家族3人が火傷などで搬送 住人の80代女性と連絡取れず 大分 車とバイクが出合い頭に衝突 35歳の男性が死亡 4日間で3件の死亡事故発生 大分 66歳の女性が2800万円の被害 巨額詐欺事件で静岡県出身の21歳男を逮捕 大分県別府市 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 伊東市, 金属加工, 静岡, 神奈川, リハビリ, 在宅医療, 横浜, 寺田屋, 大船