日経225先物：28日2時＝390円安、5万8710円
28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比390円安の5万8710円と急落。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては140.27円安。出来高は1万382枚となっている。
TOPIX先物期近は3914.5ポイントと前日比40ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.18ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58710 -390 10382
日経225mini 58700 -400 224391
TOPIX先物 3914.5 -40 15722
JPX日経400先物 35440 -360 1823
グロース指数先物 760 -7 764
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
