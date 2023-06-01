　28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比390円安の5万8710円と急落。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては140.27円安。出来高は1万382枚となっている。

　TOPIX先物期近は3914.5ポイントと前日比40ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.18ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58710　　　　　-390　　　 10382
日経225mini 　　　　　　 58700　　　　　-400　　　224391
TOPIX先物 　　　　　　　3914.5　　　　　 -40　　　 15722
JPX日経400先物　　　　　 35440　　　　　-360　　　　1823
グロース指数先物　　　　　 760　　　　　　-7　　　　 764
東証REIT指数先物　　売買不成立

