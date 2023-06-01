27日午後4時20分ごろ、東京都が運行する江東区海の森公園から新木場駅に向かう自動運転バスが縁石に接触する事故がありました。

新木場駅付近の道路で、バスの右前方の車輪が中央分離帯の縁石に接触しましたが、乗客2人と運転手1人にケガはなく、他の車両の通行に支障はなかったということです。

このバスは、立ち乗りを含め最大27人乗車できる車両で、自動運転レベルは運転手が乗車し、緊急の場合などには手動運転を行う「レベル2」でした。

事故当時、自動、手動のどちらの状態だったのかは現時点では不明で、調査中だということです。

東京都は運転手不足の課題解決のため自動運転の実用化に取り組んでいて、去年7月、海の森公園と新木場駅を結ぶルートにおいて自動運転バスの運行を開始しました。

今年3月31日までの期間限定で運行する予定でしたが、今回の事故をうけて、このルートでの自動運転バスによる運行を中止し、当面の間は自動運転機能がない車両に変更して運行するということです。

都の自動運転バスをめぐっては、去年8月、八王子市で実証実験中にバスが街路樹に突っ込み、ケガ人が出る事故がおきています。

また28日は、都営バスの自動運転の実証実験が都内で行われる予定でしたが、事故をおこした車両と同じ自動運転システムを搭載した車両だったため、都は実証実験を中止すると発表しました。