CL¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÆüÄø¤¬·èÄê¡ª¡¡ÃíÌÜ¤Î¶¯¹ëÂÐ·è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ÄÂè1Àï¤Ï3·î11Æü¡¦12Æü¡¢Âè2Àï¤Ï3·î18Æü¡¦19Æü¤Ë³«ºÅ
¡¡²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ï27Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ë¥è¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¾å°Ì8°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿8¥Á¡¼¥à¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤¿8¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â·èÄê¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö5·î31Æü¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¡Ø¥×¥¹¥«¥·¥å¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃêÁª²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢UEFA¤Ï¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ª¤è¤Ó¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀïÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÆü»þ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡¡¡Êº¸Â¦¤¬Âè1Àï¥Û¡¼¥à¡Ë
¡ ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë vs ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î12Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü5»þ
¢ ¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë vs ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü2»þ45Ê¬
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î19Æü5»þ
£ ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë vs ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î12Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü5»þ
¤ ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë vs ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î19Æü5»þ
¥ ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É ¡Ë vs ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î19Æü2»þ45Ê¬
¦ ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë vs ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î19Æü5»þ
§ ¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë vs ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î12Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü2»þ45Ê¬
¨ ¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë vs ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î12Æü2»þ45Ê¬
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü5»þ
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î8Æü¡¦9Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§4·î15Æü¡¦16Æü
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î29Æü¡¦30Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§5·î5Æü¡¦7Æü
¢§³«ºÅÆü»þ
5·î31Æü¤Ë¡Ø¥×¥¹¥«¥·¥å¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¿¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤Ç³«ºÅ
¡¡Æ±Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ë¥è¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¾å°Ì8°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿8¥Á¡¼¥à¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤±¤¿8¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â·èÄê¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö5·î31Æü¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¡Ø¥×¥¹¥«¥·¥å¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥É16¤ÎÂÐÀïÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÊÆü»þ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
◼︎¥é¥¦¥ó¥É16
¢§ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡¡¡Êº¸Â¦¤¬Âè1Àï¥Û¡¼¥à¡Ë
¡ ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë vs ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î12Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü5»þ
¢ ¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë vs ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü2»þ45Ê¬
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î19Æü5»þ
£ ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë vs ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î12Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü5»þ
¤ ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë vs ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î19Æü5»þ
¥ ¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É ¡Ë vs ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î19Æü2»þ45Ê¬
¦ ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë vs ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î11Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î19Æü5»þ
§ ¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥È¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë vs ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î12Æü5»þ
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü2»þ45Ê¬
¨ ¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë vs ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§3·î12Æü2»þ45Ê¬
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§3·î18Æü5»þ
½à¡¹·è¾¡
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î8Æü¡¦9Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§4·î15Æü¡¦16Æü
½à·è¾¡
¢§³«ºÅÆü»þ
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡§4·î29Æü¡¦30Æü
¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¡§5·î5Æü¡¦7Æü
·è¾¡
¢§³«ºÅÆü»þ
5·î31Æü¤Ë¡Ø¥×¥¹¥«¥·¥å¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¿¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤Ç³«ºÅ