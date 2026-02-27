ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、練習を終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。練習後にメディアの取材に応じ、ここまでのキャンプを振り返った。

この日はまずフィールドで守備練習。バント処理（手前のゴロ）のドリルの際には軽快なランニングスローも披露。フリー打撃では33スイング中、柵越え5発。オープン戦を終えてリラックスしたのか普段以上に笑顔が多く、メジャーリーグ栄養士の讃井さんに「Watermelon!」とスイカのサプリをリクエストする場面もあった。

充実の2週間だった。岡本は練習後、メディアの取材に応じ「動きだったり、流れだったり、そういうもの含めて、初めてだったので、2週間でだいぶ初日よりは慣れたと思います」と振り返った。

また「いろいろ守備やバッティングに走塁、あとこういうレベルの高い選手と一緒に練習できたのは良かった」と語った。

岡本はオープン戦4試合を9打数3安打、1本塁打4打点で終えた。これで3戦連続長打で、長打率と出塁率を足したOPSは驚異の1・289。守備も軽快で無失策だった。キャンプを終えて侍ジャパンに合流するため、チームを離れる。