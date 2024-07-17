ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）は帰国前最後のオープン戦を休養に充て、米1年目のキャンプを打ち上げた。26日（日本時間27日）のドジャース戦に「3番・一塁」で出場予定だったが、取りやめ。「連日休みなくやっていて疲れもたまっていた。WBCにコンディション良く出るため。そこを優先した」と説明した。

7日に現地入りし、15日のキャンプインから休みなし。「気を抜く時間もなかった。常に気を張った状態で新しい刺激の中で練習していた」と疲労が蓄積していた。27日（日本時間28日）に日本に向けて出発。長時間のフライトへも考慮した。

オープン戦は4試合に出場し13打数5安打の打率.385。アーチこそなかったが「打席の感覚も悪くはない。バットを振れるところも、走る方も、守備の方も全てにおいて準備はできた」。ピッチクロックへの適応も含めて万全に仕上げた。

いよいよ侍ジャパンに合流する。「勝ちにいく。目の前の試合を全試合勝ちにいくことだけは忘れずに頑張りたい」と誓い、アリゾナのキャンプ地を離れた。（グレンデール・青森 正宣）