◇オープン戦 アストロズ0−5メッツ（2026年2月26日 ウェストパームビーチ）

精密機械のような投球で上々のデビュー戦を飾った。アストロズの今井はメッツとのオープン戦に初登板し、1回1安打無失点。最速94・7マイル（約152キロ）で、投じた10球のうち、ストライクゾーンへの投球は8球。ストライク率は驚異の8割に「しっかり（ストライク）ゾーンに投げられたし、ミスも少なくなってきている」と好感触を口にした。

いきなりのアクシデントにも動じなかった。先頭のセミエンへの5球目。外角低めへのチェンジアップを捉えられると打球が右すね付近に直撃した。投手強襲の内野安打となったが、続くトークマンを三飛。昨季リーグ2位の打率・311だった3番ビシェットには、初球で切れのある伝家の宝刀・スライダーを外角低めへと投げ込み三ゴロ併殺打に料理した。「まずは狙ったところに投げられるのが大事。それはできた」と収穫を挙げた。

今後は実戦感覚を取り戻していくことをより意識するという。「打者との駆け引きというか、ストライクからボールになる変化球を段階的に投げていければいい」と次の課題を見据えた。