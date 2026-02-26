【怖い話】冒頭の「この話は作り話です」を信じてはいけない…？5.6万人が震え上がった、ページをめくるごとに狂っていく漫画【作者に聞く】
「私の話しました？」――。 怪談イベントの最中、突如として現れた見知らぬ女性。彼女は意味不明な叫び声をあげ、周囲をパニックに陥れる。しかし、本当の恐怖はそこではなかった。画面の端に、あるいはセリフの裏側に忍び寄る「違和感」の正体とは。
スズキダイチ(@chixida1106)さんが描いた漫画『この話は作り話です 実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません』は、SNSで5.6万件を超える「いいね」を獲得。単なるホラー漫画の枠を超え、読者の現実を侵食するようなメタ的恐怖を提示している。
本作の導入は、作者自身と編集者が怖い話のトークイベント「百物語サロン」を訪れるという、SNSではお馴染みの「体験レポ漫画」の体裁をとっている。しかし、これこそがスズキダイチさんが仕掛けた最大の布石だ。
「フェイク作品をつくるうえで、フェイク元のジャンルと大きく離れないように心がけています。最初はレポ漫画だと思ってもらえていたならば幸いです」
読者が「実話ベースの体験談」だと油断した瞬間、物語は急速に狂い始める。劇中の青年が語る「作り話」という強調。そして、それを裏切るように現れる「女」。虚構と現実の境界線が、1ページのサムネイルから崩れ去っていく。
■「漫画ならでは」の表現。加工された文字に隠された違和感
スズキダイチさんは、映像や小説で人気の「ホラーモキュメンタリー(ドキュメンタリーを装ったフィクション)」を漫画で表現することに挑戦した。
注目すべきは、冒頭に掲げられた「この話は作り話です」という注意書きだ。実は、最初のページの文字には微細な加工が施されており、読み進めるうちに明らかになる「最後のページ」の注意書きとは異なる。視覚的な違和感として機能するこの仕掛けは、静止画である漫画だからこそ成立する、実験的な演出と言えるだろう。
「実験的な要素の強い漫画です」と語るスズキさんは、短編だけでなく、今後はこの手法を活かした長編作品への意欲も見せている。
■言語化した瞬間に消える恐怖。体感するしかない「女」の正体
どこからともなく現れる女が、なぜ、どのように怖いのか。それを言葉で説明しようとすると、この作品が持つ「肌に張り付くような不気味さ」は霧散してしまう。
作者の意図通り、本作は「読む」というより「体験する」ホラーだ。普段はコメディやパロディを多く手掛けるスズキさんだからこそ、読者の「期待」を逆手に取り、見事な恐怖体験へと誘っている。一度読めば、タイムラインに流れてくる「注意書き」を見る目が変わってしまうかもしれない。
取材協力：スズキダイチ(@chixida1106)
