◇明治安田J1百年構想リーグ 神戸 2―1 福岡（2026年2月27日 ノエスタ）

神戸FW小松蓮が1得点1アシストの活躍で存在感を発揮した。昨夏の加入からリーグ戦初得点。「長い間、お待たせしました」と謝罪するも「秋田の時も松本山雅の時も最初は得点が取れない時期が長かった。でも一度取れば、ずっと取り出すという感じで。それはやめたいですけど（笑）良かったかなと思います」と今後の量産体制を宣言した。

両チーム最多4本のシュート。前半28分には目の前にDFがいても迷わず左足を振り抜いた。周囲を使う選択肢も理解しつつ「僕はそういうタイプじゃない。股を抜けて入るかもしれない。誰かに当たって入るかもしれない」。これが小松のストライカーとしての矜持。そのゴールへの飽くなき姿勢が後半15分の執念のヒールシュートに込められていた。

負傷が癒えたFW大迫勇也がこの試合からベンチ入り。今週の練習中から色々と指導を受けてきたといい、前日26日には「頼むぞ。結果を残せ！」とハッパをかけてもらったという。小松が目に見える結果を残したのも大きいが、チームとして負傷明けの大迫を無理使いすることなく、次戦のACLE決勝トーナメント1回戦FCソウルへ向けて温存できたのもポジティブだ。