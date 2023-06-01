ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は５９０ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:00）（日本時間01:00）
ダウ平均　　　48909.00（-590.20　-1.19%）
ナスダック　　　22700.09（-178.29　-0.78%）
CME日経平均先物　58780（大証終比：-320　-0.54%）

欧州株式27日GMT16:00
英FT100　 10906.60（+59.90　+0.55%）
独DAX　 25287.17（-1.85　-0.01%）
仏CAC40　 8592.19（-28.74　-0.33%）

米国債利回り
2年債　 　3.404（-0.025）
10年債　 　3.975（-0.029）
30年債　 　4.641（-0.015）
期待インフレ率　 　2.281（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.660（-0.031）
英　国　　4.238（-0.036）
カナダ　　3.148（-0.024）
豪　州　　4.651（-0.050）
日　本　　2.111（-0.039）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.89（+1.68　+2.58%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5253.30（+59.10　+1.14%）

ビットコイン（ドル）
66086.94（-1378.69　-2.04%）
（円建・参考値）
1031万5510円（-215200　-2.04%）
※円はドル円相場からの計算値

