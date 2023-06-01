ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５９０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:00）（日本時間01:00）
ダウ平均 48909.00（-590.20 -1.19%）
ナスダック 22700.09（-178.29 -0.78%）
CME日経平均先物 58780（大証終比：-320 -0.54%）
欧州株式27日GMT16:00
英FT100 10906.60（+59.90 +0.55%）
独DAX 25287.17（-1.85 -0.01%）
仏CAC40 8592.19（-28.74 -0.33%）
米国債利回り
2年債 3.404（-0.025）
10年債 3.975（-0.029）
30年債 4.641（-0.015）
期待インフレ率 2.281（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.660（-0.031）
英 国 4.238（-0.036）
カナダ 3.148（-0.024）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝66.89（+1.68 +2.58%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5253.30（+59.10 +1.14%）
ビットコイン（ドル）
66086.94（-1378.69 -2.04%）
（円建・参考値）
1031万5510円（-215200 -2.04%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
