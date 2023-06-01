プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「中華の定番！基本の野菜たっぷり八宝菜」 「モヤシとベーコンの和え物」 「ホウレン草とネギの中華スープ」 の全3品。
たくさんの量の野菜を美味しく食べるには、中華料理が一番！　彩り鮮やかなバランスアップ献立。

【主菜】中華の定番！基本の野菜たっぷり八宝菜
誰もが大好きな中華の定番野菜たっぷりで誰もが大好きな中華の定番八宝菜。コツを押さえて簡単に本格的な味。豚肉やエビは柔らかく仕上げるため一度炒めて取り出して最後に加えます。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：424Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)150g
  しょうゆ  小さじ1
むきエビ  6尾   片栗粉  小さじ1
白菜  1/8株(300g)
水煮タケノコ  1/4個
ニンジン  1/4本 玉ネギ  1/4個
キクラゲ  2~3g
ウズラの卵  (水煮)4~6個
サラダ油  大さじ1
＜調味料＞
  顆粒チキンスープの素  小さじ1
  水  150ml
  きび砂糖  小さじ1
  酒  大さじ1
  オイスターソース  大さじ1
  塩  小さじ1/3
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ2
  水  大さじ2
ゴマ油  小さじ1

【下準備】

豚肉は長さ5cm位に切り、しょうゆを揉みこむ。むきエビは背ワタを取り、片栗粉をまぶす。キクラゲは水でもどし、食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ


白菜は芯を取り除き、5cm角に切る。水煮タケノコは薄切りにする。ニンジンは皮付きのままま、短冊切りにする。玉ネギは幅1cmのくし切りにする。

©Eレシピ


＜調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれよく混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を強火で熱し、豚肉、むきエビを加えて炒め、表面の色が変わったらいったん取り出す。

©Eレシピ


ここで完全に火が通ってなくても後で再度炒めるので大丈夫です。
2. (1)のフライパンにニンジン、玉ネギを加えて炒め、中火にし、玉ネギが透き通ったら、白菜、水煮タケノコ、キクラゲを加えて炒める。

©Eレシピ


火の通りにくいものから順番に炒めます。フライパンの油が少なかったらサラダ油を足してください。
3. ＜調味料＞と豚肉、むきエビ、ウズラの卵を加え、野菜が柔らかくなるまで炒める。

©Eレシピ


4. ＜水溶き片栗＞を全体に加え、よく混ぜながらトロミをつける。ゴマ油を加えて全体に混ぜ合わせ、器に盛る。

【副菜】モヤシとベーコンの和え物
モヤシを電子レンジで加熱すると、炒めたりゆでたりするよりシャキっと仕上がります。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

モヤシ  1袋
＜ベーコンドレッシング＞
  ベーコン  1枚
  ニンニク  1/2片
  赤唐辛子  (輪切り)少々
  サラダ油  大さじ1.5
塩  少々
酢  小さじ1

【下準備】

モヤシは水に放ち、できればヒゲ根を取る。＜ベーコンドレッシング＞のベーコンとニンニクは粗くみじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. モヤシを耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで3分加熱する。水分が出たら水気をきる。

©Eレシピ


2. フライパンに＜ベーコンドレッシング＞の材料を入れ、弱火で香りが出るまで炒める。

©Eレシピ


3. 火を止め、モヤシと塩、酢を加えて和え、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】ホウレン草とネギの中華スープ
あっという間に作れるので、あと1品足りないというときにおすすめ。ショウガの香りで食欲アップ。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：39Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ホウレン草  1/2束
白ネギ  8~10cm
＜スープ＞
  顆粒チキンスープの素  小さじ1
  水  400ml
  しょうゆ  小さじ2
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1/2
ゴマ油  小さじ1

【下準備】

ホウレン草は根元を切り落として水洗いし、長さ2cmに切る。白ネギは小口切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったらホウレン草を加え、しんなりしたら火を止める。

©Eレシピ


2. 白ネギを加え、ゴマ油を回し入れ、器に注ぐ。

©Eレシピ