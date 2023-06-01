人や動物の血を吸うヒルの一種、「ヤマビル」で南阿蘇村ではここ数年被害が増えています。まもなく、ヤマビルの活動時期になることから対策講習会が開かれました。



南阿蘇村役場に集まった住民たち。村が開催したヤマビル対策の講習会です。今から2年ほど前…。



■南阿蘇村議会 河内克也議員

「主に両併・久石地区に生息するヤマビルの人的被害が絶えません」



ヤマビルの被害が村議会で取り上げられました。議会で被害を述べた河内克也議員に生息している場所を案内してもらいました。

■南阿蘇村議会 河内克也議員

「冬場は落ち葉の下あたりで冬を越して、たまに木に張り付いていたのが（人間の）熱などを感知して飛びついてくる」



26日はその姿を捉えられませんでしたが、河内議員は経験上「暖かい天気が続いたら3月の中旬ぐらいから活発に動く」として、これからが要注意だといいます。

ヤマビルは2センチ～8センチほどの大きさで、人や動物の皮膚に触れると血を吸うヒルの一種です。毒性はありませんがかゆみが数か月続くことや、ヒルの唾液の中には血液の凝固を妨げる成分が含まれているため、出血が1時間以上止まらないことも…。

南阿蘇村によりますと、ここ数年野焼きをやめ管理されていない山が増えたことから、ヤマビルの被害報告も増えていて隣接する高森町にも広がっているといいます。



このため、初めて行われた対策講習会では、特に被害が多い両併、久石地区の住民を対象に製薬メーカーの担当者がヤマビルの生態や対策などを説明しました。



■アース製薬九州支店 管理薬剤師・山本 美由紀さん

「草むらなどに近づく際には肌の露出を少なくし、長袖長ズボンを着ていただき首などに隙間がありますと、そこを狙う可能性もあるので軍手を付けるなどしてください」



参加者は…



■参加者(両併地区・女性）

「家にはいってこなかったんですけど、今はやっぱりいるんですよね、ハチやムカデもいるので勉強になりました」



南阿蘇村は、今後、全域の村民に向けて対策講習会をしたいと話しています。



【スタジオ】

血を吸われた時の対応は以下です。

▼ライターの火を近づける（やけどに注意）

▼塩やアルコールをかける（持ち歩くのも◎）

▼アルコールの入った小瓶の口を ヒルの下に当てると離れる



傷口をつまむようにして成分を指で絞り出し清潔な水でよく洗い流すことも大事です。