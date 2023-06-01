県内を中心に活動するアマチュア楽団が演奏会を開きました。曲のテーマは大地震からの復興と再生。熊本地震を経験した団員たちが復興の音を奏でました。



今月23日に開かれた吹奏楽の定期演奏会。創立46年を迎えるアマチュア楽団「碧落アンサンブル」です。地震と復興をテーマにした曲を演奏しました。楽団には、10代～60代の約60人が所属しています。





■常任指揮者 前村知宏さん「全部大事に演奏する影に隠れてしまわない」演奏会のメインの曲に選んだのは、アメリカの作曲家スティーヴン・ライ二キーの交響曲第1番「ニュー・デイ・ライジング」。1906年、サンフランシスコで起きたマグニチュード7を超える大地震からの復興をテーマに作られた曲です。■前村知宏さん「4楽章の最後のコラールとか復興していく熊本城が見えるような気がしたりしませんか？」熊本地震から10年に合わせた演奏会に込めるのは「希望と復興」です。

■トロンボーン担当（菊陽町で被災）

「みんなで寄り添ってみんなで音楽を作っていくという感じが地震当時とちょっとリンクする」



熊本地震のときは県立劇場も被災し、練習で使っていた公民館は避難所に…。楽器を演奏する余裕も、場所もなくなりました。



■三浦克洋代表

「つらかったですね。当たり前のように毎週集まって吹くのが当たり前と思っていたのが、全然当たり前じゃなくなって。すごく貴重な機会なんだと改めて思った次第でした」



普段は学生や社会人、子育て中の団員たち。ほとんどが10年前、熊本地震を経験しました。



■益城町で被災

「余震が何度もあったので小さい子どももいるし怖くて、車中泊を1週間ぐらいしていました」

■助産師

「もうとにかく患者さんを守るとか、赤ちゃんを守るとかで精一杯。この曲を吹いて今回あの地震の ことを思い出して」

■当時中学1年

「中学校に入学したばかりで新しい友達をつくろうと意気込んで、中学校に入学したので不安という気持ちが一番大きかったです」

地震を経験したからこそ奏でられる音を目指します。



迎えた、演奏会当日。観客が通るロビーには、10年前の地震当時の写真を展示しました。待ちに待った演奏では、拍子やテンポがない音楽で地震後の混乱を表現します。



■団員

「楽しいことも悲しいこともどん底まで落ちたかなと思うことも数多くありましたが前を向きながら10年間やって こられたのでこの先10年というのもやっぱり前を向いて笑い合って暮らしていきたい」



来場者は…。

▼「人と話すのも大事だけど、音楽を聴いて自分で自分を振り返るっていう時間になれたのはすごくいいんじゃないかな」

▼「とにかく心細かったっことをすごく思い出した曲を聴いて当たり前の平穏が今とても幸せだなって感じた」

▼「もっと前に進んでいかなくては いけないとか、人々の優しさとか、そういうものを改めて感じるいい機会だった」



それぞれの場所で歩んできた10年。一人ひとりが紡いだ復興の音色です。