ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は６７９ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間10:16）（日本時間00:16）
ダウ平均　　　48819.43（-679.77　-1.37%）
ナスダック　　　22678.34（-200.04　-0.87%）
CME日経平均先物　58605（大証終比：-495　-0.85%）

欧州株式27日GMT15:16
英FT100　 10884.73（+38.03　+0.35%）
独DAX　 25268.04（-20.98　-0.08%）
仏CAC40　 8556.73（-64.20　-0.74%）

米国債利回り
2年債　 　3.404（-0.025）
10年債　 　3.977（-0.027）
30年債　 　4.644（-0.013）
期待インフレ率　 　2.281（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.669（-0.022）
英　国　　4.248（-0.026）
カナダ　　3.154（-0.018）
豪　州　　4.651（-0.050）
日　本　　2.111（-0.039）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝67.04（+1.83　+2.81%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5242.70（+48.50　+0.93%）

ビットコイン（ドル）
66109.75（-1355.88　-2.01%）
（円建・参考値）
1032万3037円（-211721　-2.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ