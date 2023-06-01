ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６７９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は６７９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間10:16）（日本時間00:16）
ダウ平均 48819.43（-679.77 -1.37%）
ナスダック 22678.34（-200.04 -0.87%）
CME日経平均先物 58605（大証終比：-495 -0.85%）
欧州株式27日GMT15:16
英FT100 10884.73（+38.03 +0.35%）
独DAX 25268.04（-20.98 -0.08%）
仏CAC40 8556.73（-64.20 -0.74%）
米国債利回り
2年債 3.404（-0.025）
10年債 3.977（-0.027）
30年債 4.644（-0.013）
期待インフレ率 2.281（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.669（-0.022）
英 国 4.248（-0.026）
カナダ 3.154（-0.018）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝67.04（+1.83 +2.81%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5242.70（+48.50 +0.93%）
ビットコイン（ドル）
66109.75（-1355.88 -2.01%）
（円建・参考値）
1032万3037円（-211721 -2.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間10:16）（日本時間00:16）
ダウ平均 48819.43（-679.77 -1.37%）
ナスダック 22678.34（-200.04 -0.87%）
CME日経平均先物 58605（大証終比：-495 -0.85%）
欧州株式27日GMT15:16
英FT100 10884.73（+38.03 +0.35%）
独DAX 25268.04（-20.98 -0.08%）
仏CAC40 8556.73（-64.20 -0.74%）
米国債利回り
2年債 3.404（-0.025）
10年債 3.977（-0.027）
30年債 4.644（-0.013）
期待インフレ率 2.281（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.669（-0.022）
英 国 4.248（-0.026）
カナダ 3.154（-0.018）
豪 州 4.651（-0.050）
日 本 2.111（-0.039）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝67.04（+1.83 +2.81%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5242.70（+48.50 +0.93%）
ビットコイン（ドル）
66109.75（-1355.88 -2.01%）
（円建・参考値）
1032万3037円（-211721 -2.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ